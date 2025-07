Eesti plaanib sõlmida esimese rahvusvahelise lepingu Malta orduga

"Eesti tähtsustab humanitaarabi andmist ning toetab Malta ordu üleilmset abitegevust. Lepingu sõlmimisega kinnitame, et toetame Malta ordu abitegevust Eestis," ütles ERR-ile välisministeeriumi Lääne-Euroopa büroo direktor Evelin Loman.

"See annab inimestele, samuti kohalikele omavalitsustele ja organisatsioonidele lisaks riigisisestele tervishoiu-, sotsiaal- ja muude teenuste osutamisele võimaluse saada abi ja teenuseid Malta ordu ja tema seotud organisatsioonide kaudu. Malta ordu ja temaga seotud organisatsioonid saavad võtta enda kanda koostöös kokkulepitud ülesanded, mille jaoks riigil ei pruugi olla piisavalt rahalisi vahendeid," täpsustas Loman.

Malta ordu humanitaartegevuse aastaeelarve on ligikaudu 1,5 miljardit eurot, mis kujuneb omavahenditest ja annetustest.

Valdkonnad, milles Eesti ja Malta ordu soovivad koostööd teha on tervishoid, sotsiaalhoolekanne, vabatahtlikud teenused, katastroofiohu vähendamine, humanitaarabi, põgenike integreerimine ja muud ühise huvi valdkonnad vastavalt poolte kokkuleppele.

"Lisaks loob leping tugeva õigusliku aluse ning aitab vältida nö võltsordude tekkimist ning Malta ordu nimetuse ärakasutamist (milline kahetsusväärne kogemus neil on) ja avab Eesti jaoks võimaluse edaspidi kaaluda ühistöös rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimist. Eesti väärtustab humanitaarabi tegevust nii eetilises, poliitilises kui ka rahvusvahelise vastutuse mõttes ning viib sageli ellu humanitaarabi projekte koostöös rahvusvaheliste partneritega," ütles Loman.

"Kokkuleppe alusel luuakse mõlema poole esindajatest koosnev hindamiskomitee, mille pädevusse kuulub koostööprogrammide ja – projektide läbivaatamine ning hindamine. Eesti Arengukoostöö Keskus on arutanud Malta Orduga koostöövõimalusi Ukrainas," ütles Loman.

Leping sõlmitakse kümneks aastaks koos vaikimisi pikenemise võimalusega.

Kokkulepe ei tooks Eestile kaasa täiendavaid rahalisi ega muid kohustusi.

Malta ordu Eesti haru eesmärk on saada vabatahtliku tegevuse juhtivaks jõuks Eestis.

Eesti sõlmis Malta orduga diplomaatilised suhted 2020. aastal. Ordu saatkond avati Tallinnas 2023. aastal.

Malta ordu on katoliiklik ordu, mis asutati 1099. aastal. Rahvusvahelise õiguse iseseisva subjektina on ordul diplomaatilised suhted 110 riigiga, sealhulgas 19 Euroopa Liidu liikmesriigiga ja Euroopa Liiduga.

Ordu missioon globaalselt on abistada haigeid ja vaeseid.

Malta ordu on ainus rahvusvahelise õiguse subjekt, millel on riigile omased tunnused, nagu diplomaatilised suhted ja suveräänsus, kuid neil ei ole oma valitsetavat territooriumi. Ordu ainus legaalne eristaatuslik territoorium on saatkondade ja peakontorite hooned, mis asuvad teistes riikides ning millele on antud eksterritoriaalne juriidiline staatus.