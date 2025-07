Macroni sõnul tunnustab Prantsusmaa sügisel Palestiina riiki

"Jäädes truuks oma ajaloolisele pühendumusele – õiglasele ja püsivale rahule Lähis-Idas, olen otsustanud, et Prantsusmaa tunnustab Palestiina riiki. Teen ametliku teadaande septembris ÜRO Peaassambleel," kirjutas Prantsuse riigipea sotsiaalmeedias.

USA kritiseeris teravalt Macroni avaldust

USA välisminister Marco Rubio kritiseeris neljapäeval teravalt president Emmanuel Macroni teadet, et Prantsusmaa tunnustab ametlikult Palestiina riiki.

"See hoolimatu otsus teenib ainult Hamasi propagandat ja lükkab rahu saavutamise edasi. See on löök näkku 7. oktoobri ohvritele," ütles Rubio sotsiaalmeedias.

Iisraeli asepeaminister ja justiitsminister Yariv Levin kritiseeris samuti teravalt Prantsusmaa kavatsust tunnustada Palestiina riiki.

"See on must plekk Prantsusmaa ajaloos ja otsene abi terrorismile," teatas Levin.

"Prantsusmaa häbiväärne otsus tähendab, et nüüd on aeg rakendada Iisraeli suveräänsust Jordani Läänekaldal," lisas minister. Levin ei täpsustanud, mida ta suveräänsuse all täpselt silmas pidas.