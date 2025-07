Eesti ei plaani Palestiinat tunnustada

Kolmapäeval allkirjastasid 15 riigi välisministrid ühispöördumise, milles kutsuvad ametlikult üles tunnustama Palestiina riiki septembris toimuval ÜRO peaassambleel.

Küsimusele, kas Eestil on selles küsimuses seisukoht, vastas Michal: "Eesti toetab kahe riigi lahendust. See on meie positsioon olnud. Aga täna ei ole ju riiki, mida tunnustada."

"Loomulikult me seisame selle eest Euroopa Liidus nii palju kui võimalik, et kriitiline humanitaarolukord laheneks võimalikult kiiresti. Aga täna ei ole meie vaatest ühtegi riiki, mida täiendavalt tunnustada," lisas ta.

Palestiina tunnustamisele avaldasid toetust nii Prantsusmaa kui ka Soome.

"New Yorgis esitab Prantsusmaa koos 14 teise riigiga kollektiivse üleskutse: me väljendame oma soovi tunnustada Palestiina riiki ja kutsume neid, kes pole seda veel teinud, meiega ühinema," kirjutas Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot kolmapäeval sotsiaalmeedias.

Avalduse allkirjastasid Andorra, Austraalia, Kanada, Soome, Prantsusmaa, Islandi, Iirimaa, Luksemburgi, Malta, Uus-Meremaa, Norra, Portugali, San Marino, Sloveenia ja Hispaania välisminister.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer ütles teisipäeval, et tema riik tunnustab septembris Palestiinat, kui Iisrael ei astu samme humanitaarkatastroofi leevendamiseks Gaza sektoris.

Avaldused tunnustada Palestiina riiki on pälvinud nii USA kui ka Iisraeli terava kriitika.