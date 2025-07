Tai peaministri kohusetäitja: piiritüli Kambodžaga võib kasvada sõjaks

Tai peaministri kohusetäitja Phumtham Wechayachai hoiatas reedel, et piiriülesed kokkupõrked Kambodžaga võivad areneda sõjaks kahe riigi vahel.

"Kui olukord eskaleerub, võib see minna sõjaks, kuigi praegu jääb see piiratuks kokkupõrgetega," ütles Phumtham Wechayachai Bangkokis ajakirjanikele.

Võitlus käib teist päeva ja Tai valitsus teatas reedel, et on Kambodža piiri äärest evakueerinud 138 000 tsiviilisikut ning 428 haiglapatsienti.

Tai tervishoiuministeeriumi teatel on kokkupõrgetes hukkunud 15 inimest, kellest 14 on tsiviilisikud. Samuti on 46 inimest saanud haavata.

ÜRO Julgeolekunõukogu peab Kambodža ja Tai vaheliste piirikokkupõrgete teemal reedel ka erakorralise istungi.

Kambodža: Tai rünnakutes sai üks inimene surma ja viis vigastada

Tai ja Kambodža piiril jätkuvate piiriüleste rünnakute tagajärjel sai üks Kambodža tsiviilisik sai surma ja veel viis haavata, ütles Kambodža provintsivalitsuse ametnik reedel uudisteagentuurile AFP.

USA kutsus üles lõpetama viivitamatult konflikti Kambodža ja Tai vahel

"Ühendriigid kutsuvad üles vaenutegevuse viivitamatule lõpetamisele, tsiviilisikute kaitsmisele ja konflikti rahumeelsele lahendamisele," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Tommy Pigott ajakirjanikele.

Ka EL kutsus üles pingete leevendamisele ja teatas, et on sügavalt mures.