Tai ja Kambodža sõlmisid piirikonflikti peatamiseks vaherahu

Tai ja Kambodža leppisid laupäeval kokku nädalaid väldanud piirikonflikti peatamises, milles olid kaks Kagu-Aasia riiki kasutanud hävituslennukeid ning teineteist tulistanud rakettide ja suurtükkidega.

"Mõlemad pooled nõustuvad säilitama praegused vägede paigutused ilma edasise liikumiseta," ütlesid nende kaitseministrid ühisavalduses vaherahu kohta, mis jõustub laupäeva keskpäeval.

"Igasugune vägede tugevdamine suurendaks pingeid ja mõjutaks negatiivselt pikaajalisi jõupingutusi olukorra lahendamiseks," seisab Kambodža kaitseministeeriumi sotsiaalmeedias avaldatud avalduses.

Tai kaitseministri Natthaphon Nakrphaniti ja tema Kambodža kolleegi Tea Seiha allkirjastatud leping lõpetas 20 päeva kestnud lahingutegevuse, milles on hukkunud vähemalt 101 inimest ja üle poole miljoni inimese on sunnitud kodust lahkuma. Kokkupõrked puhkesid uuesti detsembri alguses pärast relvarahu purunemist, mille sõlmimist olid vahendanud USA president Donald Trump ja Malaisia ​​peaminister Anwar Ibrahim.

Tai ja Kambodža on enam kui sajandi jooksul vaidlustanud suveräänsust mitmes määratlemata punktis oma 817 kilomeetri pikkusel maismaapiiril – vaidlus, mis on aeg-ajalt plahvatanud kokkupõrgeteks ja lahinguteks.

Natthaphoni sõnul jälgib viimast relvarahu Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsiooni (ASEAN) vaatlejate meeskond ning toimub otsesuhtlus mõlema riigi vahel.

"Samal ajal toimub poliitilisel tasandil otsesuhtlus kaitseministri ja mõlema poole relvajõudude ülema vahel," ütles ta ajakirjanikele.

Kahe riigi vahelised pinged jõudsid haripunkti käesoleva aasta juulis, kui naabrite vahel toimus viiepäevane piirikokkupõrge, mille käigus hukkus vähemalt 48 inimest ja 300 000 lahkus oma kodudest, enne kui Trumpi survel vaherahu sõlmiti.

See vaherahu purunes detsembri alguses, kui pooled süüdistasid teineteist kokkupõrgeteni viinud sammudes.

Pärast konflikti taaspuhkemist ei õnnestunud ei Anwaril, kes on praegu ASEAN-i eesistuja, ega ka Trumpil uut vaherahu sõlmida, kuna võitlus levis Laose lähedal asuvatest metsapiirkondadest Tai lahe rannikuprovintsidesse.

Uued läbirääkimised toimusid pärast Kagu-Aasia välisministrite esmaspäevast erakorralist kohtumist Kuala Lumpuris, millele järgnesid sõdivate poolte kolm päeva kestnud kõnelused piiripunktis, kus kaks kaitseministrit kohtusid laupäeval.

Oma ühisavalduses leppisid ministrid kokku mõjutatud piirialadelt ümberasustatud inimeste tagasisaatmises, rõhutades samal ajal, et kumbki pool ei kasuta tsiviilisikute vastu jõudu. Lepingu kohaselt tagastab Tai ka 18 Kambodža sõdurit, kes on pärast juulikuiseid kokkupõrkeid tema käes, kui relvarahu 72 tunni jooksul peab.

Laupäevane kokkulepe ei mõjuta aga riikide vahel käimasolevaid piiri demarkeerimistegevusi, jättes vaidlusaluste piirialade kuuluvuse küsimuse lahendamise olemasolevate kahepoolsete mehhanismide hooleks.