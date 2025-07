Coca-Cola nimede turunduskampaanias on enamik nimesid venepärased

Coca-Cola "Share a coke" turunduskampaanias on Eestis jookide siltidel kasutusel 100 erinevat nime ja 50 erinevat hüüdnime. Kuna nimede valikul tugines USA bränd Eestis statistikaameti andmetele, siis enamus nimedest on venepärased.

"Nimede valik tugineb statistikaameti andmetele, mis kinnitas, et Eesti ühiskond on väga mitmekesine," ütles Coca-Cola Baltikumi esindaja ERR-i küsimustele vastates.

"Füüsiliselt ei olnud võimalik kõiki nimesid kampaaniasse kaasata, kuid valisime selle kampaania jaoks välja nimed, mis on viimase 25 aasta jooksul kõige levinumad just z-generatsiooni ja millenniumilaste hulgas," selgitas Coca-Cola esindaja.

Z-generatsiooni ja millenniumilaste populaarsemad meeste nimed Eestis on Aleksandr, Sergei, Andrei ja Martin, näitavad statistikaameti andmed.

Populaarsemad naiste nimed on Olga, Anna, Jelena, Jekaterina ja Julia.

"Meil on üle 122 000 unikaalse eesnime ning ligi 100 000 neist kuulub vaid ühele inimesele. Share a Coke kampaania toimub kindlal perioodil ning nimede valik tehakse igas riigis eraldi enne kampaania lansseerimist. Me usume, et brändid saavad olla sotsiaalselt kaasavad, ilma et nad looksid eraldusjooni inimeste vahel," lisab Coca-Cola esindaja.

Eestisse jõudis kampaania esimest korda 2011. aastal.