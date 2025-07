Poola võttis kaitseväe moderniseerimiseks USA-lt laenu

"Ostame parimat varustust. Apache'i kopterid on juba Poolas, ka F-35 hävitajad, Poola lendurid juba lendavad nende Poola värvides lennukitega, mis on toodetud USA-s. Meile toodetakse Patriot raketisüsteeme, ka õhukaitseüsteeme, IBCS süsteeme, mis on lõimitud õhukaitse juhtimissüsteem. Poola on üks väheseid riike maailmas, kohe teine pärast USA-d, kes on saanud võimaluse kasutada sellist õhukaitse aju, mis haldab kõiki õhukaitsesüsteeme. See näitab, kui tähtis on alal hoida häid suhteid USA-ga," ütles Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.