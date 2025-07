Venemaa on jõudnud sügavaimasse demograafilisse kriisi enam kui kahe sajandi jooksul, teatas Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskus. Ka Ukraina välisluureteenistus teatas 24. juulil, et Venemaad laastab ränk demograafiline ja sotsiaalne kriis.

"Venemaa kogeb sügavaimat demograafilist kriisi enam kui kahe sajandi jooksul. Eelmisel aastal sündis vaid 1,22 miljonit last, mis on madalaim arv alates 1999. aastast. Võrreldes 2023. aastaga langes sündimus 3,4 protsenti ja võrreldes 2014. aastaga enam kui kolmandiku võrra. 2025. aasta esimeses kvartalis langes sündimus veel 4 protsenti, saavutades ajalooliselt madalaima taseme," teatas Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskus (Center for Countering Disinformation).

Keskuse andmetel on agressorriik klassifitseerinud detailse demograafilise statistika kuude ja piirkondade kaupa – rahvaarvu, sündide, surmade, abielude ja lahutuste arvu.

Nende andmetel on Venemaa valitsus loonud isegi demograafilise eriüksuse.

"Nagu ütles Venemaa Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvienko, sai tänu sellele ametnike meeskonnale pereväärtustele keskendumine riikliku tähtsusega küsimuseks," teatas agentuur.

Desinformatsiooni vastu võitlemise keskus teatas, et demograafiline katastroof Venemaal jätkub ja rõhutas, et reaalsete lahenduste asemel nõuavad võimud laste arvu suurendamist, kehtestades täiendavaid takistusi abordile ja luues draamat igas ministeeriumis.

"Ilmselgelt on Kreml otsustanud, et kui rahvas seda ei taha, siis surume selle neile peale. Venemaa ametnikud varjavad riigi tegelikku hääbumist väljendiga "traditsioonilised väärtused"," teatas keskus.