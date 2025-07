Venemaa jätab "julgeolekukaalutlustel" ära suure mereväeparaadi

"See on seotud üldise olukorraga. Julgeolekukaalutlused on ülimalt olulised," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, keda tsiteerisid Venemaa uudisteagentuurid.

Paraad on tavapäraselt toimunud juuli viimasel pühapäeval, mil Venemaal tähistatakse mereväepäeva. Paraad pidanuks toimuma Peterburis, aga linnavõimud teatasid reedel täpsemaid selgitusi jagamata, et see jääb ära.

Venemaa president Vladimir Putin taastas mereväepäeva 2017. aastal, peaaegu neli aastakümmet pärast selle tühistamist Nõukogude ajal. Seekord aga ei ilmunud ta sel puhul isiklikult välja, vaid näidati tema videosõnumit, mis ülistas Vene mereväelaste vaprust võitluses Ukrainaga.

Venemaa kaitseministeerium teatas samal ajal, et ööl vastu pühapäeva püüti kinni 100 Ukraina drooni.

Vähemalt 10 drooni peatati Peterburi lähedal ning üks naine sai ka vigastada, kirjutas Peterburit ümbritseva Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko Telegramis.

See droonirünnak häiris ka tegevust Pulkovo lennujaamas, kus kümned lennud lükkusid edasi.