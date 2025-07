Sajad naised osalesid Raplamaal Naiskodukaitse kriisilaagris

Naiskodukaitse Rapla ringkond on laagrit "Ole valmis" korraldanud kümme korda. Tänavu, kui osalejaid oli varasemast rohkem, suudeti vastu võtta 231 naist koos lastega, lisaks oli laagris kümmekond toitlustaja väljaõppel olnud naiskodukaitsjat. Aasta-aastalt on huvi kasvanud.

Naiskodukaitse Rapla ringkonna esinaine Kersti Ojamets ütles, et laagrisse kutsub naisi maailmas toimuv. "Väga oluline on see, et sa tead ise kuidas ennast aidata, see on juba terve ühiskonna jaoks suur võit. Kui sealt juba edasi sa suudad teisi aidata, siis see on veel suurem võit," ütles Ojamets.

Kõik naised tulid laagrisse vabatahtlikult, peamiselt sõprade õhutusel. Kuigi keegi neist ei kuulu Kaitseliitu ega Naiskodukaitsesse, sai peamiseks tõukejõuks soov ka ise riigikaitsesse panustada.



"Olen õppinud näiteks tulekustutit õigemini kasutama, tuletekki kasutama, kuidas žgutti peale panna. Kõik need erinevad metsatarkused, mis siin on olnud," lausus Tjorven Soomets Olustverest.

"Sõjahirm on meil kõigil ju mingil määral ja ühel mu sõbral on eriti suur sõjahirm. Ja tema võttis Naiskodukaitsega ühendust ja siis kuulis sellest laagrist. Ja nad panid kirja meid kolmekesi, tulime küll kahekesi, paraku," lisas Janne Kukk Tallinnast.

"Ma tegelikult olen pikka aega juba, eriti pärast Ukraina sõja algust mõelnud selle peale, et mul on ka mingi roll, mida võib-olla ma peaksin oma kodumaa kaitseks mängima. Ma arvan, et mitmeski osas on naisi alahinnatud. Ma arvan, et me oleme koguaeg olnud hästi tublid, aga võib-olla nüüd me lihtsalt tuleme esile rohkem. Ma mõtlesin, et kui mehed ei lähe Eestit kaitsma, siis lähevad naised," ütles ka osaleja Raplast Lea Edminster.