Setud valisid ülemsootskaks Jalmar Vabarna

Väikeses Saatse külas kogunesid laupäeval setud nii Eestist kui ka teiselt poolt piiri, et pidada setude suurimat kokkusaamise püha, Setu kuningriigipäeva. Saatsesse jõudis kuningriigipäev esimest korda, samuti olid kuningriigipäeval esimesed sõidud Setu kuningriigi rongil.

"Sellel aastal on eriline see, et meil on kuningriigi rong. Kunagi varem ei ole kuningriigis rong sõitnud. Oleme teinud sellise sõidu, et siin muuseumisse saaks ka rahvas," lausus Seto kuningriigi peakorraldaja Ingrit Kala.

Traditsiooniliselt valiti kuningriigipäeval ka Setumaa kuninga meistrid ehk parimad veini- õlle- hansa- sõira- leiva- piruka ja näputöömeistrid. Samuti pillimehed, tantsijad ja lauljad. Laul võeti ka omaalgatuslikult üles.

Päeva tähtsaim valimine oli aga uue ülemsootska oma. Kandideerijaid oli sellel aastal kaks. varem juba ülemsootska ametit pidanud Jane vabarna ning tema vend Jalmar Vabarna. Ülemsootska selgus rahvahääletuse käigus oma soosiku ette kogunedes.

Hääletuse tulemusena kogus Jane Vabarna ligi 370 ja Jalmar Vabarna veidi alla 900 hääle, kogudes nii viimaste aastate ühe suurima häältesaagi. Jalmar Vabarna sõnul on häältesaak pigem seni tehtud töö tulemus ja seotud vähem tänaste lubadustega. Seni pole ülemsootskaks kandideerimiseks õiget aega olnud, kuid nüüd andis Peko selleks tõuke.

"Juba viis aastat tagasi vähemalt, võib-olla ka rohkem, oli aeg, kui koguneti kuningriigi päeval muru peale. Sootska, kes oli enne mind ütles, et kui Peko tõukab, siis tuleb ülemsootskaks kandideerida. Siis polnud veel õige aeg. Sel aastal Peko tõukas ja kandideerisingi. Isegi kui ma poleks tahtnud kandideerida, siis ma ei saa Peko sõna vastu ja Peko tõuke vastu midagi teha," ütles Vabarna.

"Minu jaoks on oluline see, et meie kultuurisündmused oleks hästi tehtud. Olen ise kultuurikorraldaja ning seetõttu ka nüüd parima nõu ja jõuga aitan kaasa. Parimal viisil jätka sellega, mida ma olen juba 20 pluss aastat teinud. See on kindlasti see töö, mida teen edasi. Et Setomaa saaks 10 korda kuulsamaks," rääkis Vabarna.