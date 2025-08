Sirje Helme: ametnikke ei tohiks nõukogus olla üle ühe

Eelmisel nädalal tegevjuhi lahkumise tõttu uudistesse jõudnud Eesti Kontserdi nõukogu koosseisu hinnates nentis Helme, et see on küll ministri otsus, kuid nõukogus ei tohiks olla üle ühe ametniku.

Nõukogusse, mis eelkõige kontrollib finantse, mis üldiselt tekivad sisulisest tegevusest, on vaja valdkonna inimesi, kes oskavad sisutööd hinnata, selgitas Helme. "Üldiselt, muidugi, nõukogu ei pea koostama sisulist programmi. Ta on ikkagi kontrollorgan, aga kindlasti ei tohiks olla võimuorgan," lisas ta.

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro lahkumisavalduses olnud kriitika kohta nõukogu ja allasutuse vahelise koostöö puudumises ütles Helme, et Eesti Kunstimuuseumil on nõukoguga vedanud. Kui inimesed vahetuvad, jääb keegi alati vanast nõukogust alles ning kultuuriministeeriumi esindaja pole esimehe rollis, vältimaks huvide konflikti, selgitas ta.

Helme sõnul mängis Eesti Kunstimuuseumi nõukogu ülesehituses olulist rolli kunagine kohtumine kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgenega, kus arutati läbi, milliseid inimesi ja tegevusalasid on nõukogusse vaja. "Nõukogu peab olema su kaaslane, mitte et me saame neli korda aastas kokku, räägime, mis me teeme ja ütleme, et kõik on korras," rääkis Helme.

Üks kord, kus Eesti Kunstimuuseum tundis üksijäetust, oli Helme sõnul energiakriis. Kui arveid maksta enam ei jaksatud, polnud ka kellegi käest abi küsida, sest nõukogu raha ei anna.

Kunstimuuseumi direktori sõnul on nõukogu esimene aste juhi selja taga. "Kui juht läheb juba kultuuriministeeriumisse või ministri juurde ja hakkab seal kurtma või toob esile mingid probleemid, siis on asi juba väga tõsine. Filter kui nõukogu peab seal vahel olema. Selleks, et aru saada kuidas finantsid tekivad, peab aru saama ka toimimismehhanismidest."

Helme sõnul ei taha keegi minna kaebama ja pigem on hea minna rääkima oma asutusest üldiselt, mitte ainult probleemidest.

Eelmisel reedel tegi Eesti Kontserdi juht Kertu Orro ametist lahkumise avalduse, heites kultuuriministeeriumile ette sisulise koostöö puudumist ja väärtuste lahknemist nõukogu ning ministeeriumiga. Kultuuriministeerium lükkas väite tagasi.