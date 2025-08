Politico: USA plaanib Kuule rajada tuumareaktori

NASA on ka varem kaalunud reaktori ehitamist, kuid nüüd plaanitakse paika panna täpsem ajakava, selgub Politico käsutuses olevatest dokumentidest.

"Asi on teise kosmosevõidujooksu võitmises," ütles üks asjaga kursis olev NASA ametnik.

Uus kosmosevõidujooks kogub seega hoogu ning ka Hiina kulutab oma kosmoseprogrammi peale üha rohkem raha

Duffy tuli välja veel ka direktiiviga, mis seab eesmärgiks rahvusvahelise kosmosejaama senisest kiirema asendamise. Plaanid on kooskõlas Trumpi administratsiooni eesmärkidega, USA võimud plaanivad pöörata suuremat tähelepanu mehitatud kosmoselendudele.

Reaktori direktiivis seisab, et esimene riik, millel on Kuul reaktor, võib piirkonnas välja kuulutada niiöelda keelutsooni. Ka Hiina ja Venemaa on varem teatanud, et plaanivad järgmise kümnendi keskpaigaks rajada Kuule tuumaelektrijaama.

NASA kavatseb rahvusvahelise kosmosejaama 2030. aastate alguses orbiidilt alla tuua. Kosmosejaama direktiivi eesmärk on aga asendada vananev rahvusvaheline kosmosejaam uue jaamaga, mille käigus tehakse koostööd erafirmadega.

NASA plaanib nüüd sõlmida lepingu vähemalt kahe ettevõttega ja agentuuri ametnikud loodavad 2030. aastaks saata uue jaama kosmosesse. Vastasel juhul oleks ainult Hiinal kosmoses alaliselt mehitatud kosmosejaam.