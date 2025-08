Ukraina luure sai kätte Vene tuumaallveelaeva andmed

K-555 Knjaz Požarski on Venemaa Borei-A-klassi kuuluv tuumaallveelaev. Laev on varustatud ballistiliste rakettidega, mis suudavad kanda tuumalõhkepäid.

Allveelaev mängib Venemaa tuumaheidutuses tähtsat rolli. HUR sai nüüd väidetavalt enda kätte meeskonna nimekirja, lahinguülesannete instruktsioonid, lahingsüsteemide tööskeemid. Samuti sai HUR teada, kuidas on organiseeritud meeskonna igapäevaelu.

Defence Intelligence of Ukraine gains access to classified data on russia's new nuclear submarine "knyaz pozharsky"



