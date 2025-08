Piiriülesed ühistranspordiliinid on juba ühe kuuga oma vajalikkust tõestanud

Pärnu-Ikla-Ainaži liini bussijuht Jaak tõdes "Aktuaalses kaameras", et väga palju inimesi Ainažisse ei sõida.

"Oleneb lihtsalt päevast. Mõnel päeval on üks-kaks, teinekord ei ole ühtegi, nii et väga palju Ainažisse ei lähe. See on ainult üle piiri natuke ju," lausus Jaak.

"Ainažisse kokku päeva jooksul läheb 10 bussi. Nendest kaheksa alustavad Pärnust ja osad siis alustavad Häädemeestelt ja nendest kümnest kaks lähevad edasi Salacgrivasse ehk hommikul üks ja õhtul teine. Valga-Valka suunal on praegu käigus kolm väljumist, kuid tõenäoliselt sügisel vaadatakse see üle selleks, et ka hommikuste tööleminejate ajad katta," lausus Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

Algselt taheti katsetada kokku viit liini, kuid Läti pool ei saanud õigust liine rahastada. Nii tõmmati liinide arvu kokku ja neid rahastavad vaid Eesti partnerid. Kärpuki sõnul on esimene kuu näidanud, et liine on tarvis.

"Esimese kuuga on olnud siis piiriüleseid sõitjaid nende kahe liinigrupi peale kokku 2200, millest siis 1300 on Pärnu maakonnas, siis Ainaži ja Salacgriva. Avaliku liiniveo puhul tasuvus ei ole mõõdetav ainult piletituluga, kuid arvestades, et meil on siin Pärnu maakonnas üle piiri sõitjad 1300, siis see ületab meie ootusi juba praegu," lisas Kärpuk.

Reisijad jagunevad üldiselt kaheks: ühed liiguvad kahe riigi vahel praktilisest vajadusest, teised on turistid.

Liinidega tahetakse jätkata ka pärast katseperioodi ja võimalusel proovitakse avada ka teisi piiriüleseid liine.