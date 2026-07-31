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Laupäevast jõustuvad Tallinna ühistranspordis suured muudatused

Eesti
Bussid Pirita teel.
Bussid Pirita teel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

1. augustil jõustuvad muudatused paljudel Tallinna ühistranspordiliinidel, taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad sõitu liinidel 72, 81 ja 83.

Laupäevast hakkab ligi kolmandik Tallinna bussiliinidest sõitma uutel liikumisteedel, tuues abilinnapea Joel Jesse sõnul paljudesse piirkondadesse paremad ühendused, uued liikumisvõimalused ja mugavamad ümberistumised.

Liinivõrgu kaasajastamine puudutab liine 1, 2, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 21A, 24, 24A, 29, 31, 31A, 37, 41, 44, 48, 49, 57, 65 ja 72.

Reformi tulemusel muutuvad liinide liikumisteed ja numbrid, luuakse uusi ühendusi, osa liine asendatakse teistega ning ümberkorraldusi tuleneb ka lennujaama trammiliikluse taastumisest. Muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk.

Juuli lõpus ja augusti alguses uuendatakse järk-järgult enam kui 500 bussipeatuse tähiseid, sõiduplaane ning paigaldatakse ligi 1000 peatusesse uued ühistranspordi liiniskeemid. Kuna nii mahukat tööd ei ole võimalik teha ühe päevaga, võib üleminekuperioodil peatustes olla veel varasem info, hoiatab Jesse.

Tallinna lennujaama hakkavad alates 1. augustist esmakordselt teenindama kaks trammiliini – T2 Kopli suunalt ja T4 Tondi suunalt –, mis sõidavad edaspidi mõlemad 10-minutilise intervalliga. Samast päevast võetakse Tallinna trammiliinidel kasutusele ka uus tähistus, mille järgi lisatakse kõigi trammiliinide numbritele ette T-täht.

Suur-Paala trammiühendus taastatakse septembris pärast Peterburi tee trammikoridoris tehtavate ehitustööde lõppemist uue trammiliini T6 käivitamisega (liinil Kopli – Hobujaama – Suur-Paala). Seni teenindavad piirkonda bussiliinid 54 ja 55.

Samuti alustavad 1. augustil liigendtrollid sõitu liinidel 72, 81 ja 83. Juuli alguses jõudsid uued akutrollid juba liinidele 84 ja 85. Trolliliinid jätkavad seniste liininumbritega, mida kasutati trolliliikluse pausi ajal asendusbussidel.

Suuremad muudatused bussiliinidel

Ühendatakse liinid 1 ja 14, mis tähendab uut otseühendust Vana-Pääsküla ja Viimsi vahel.

Liin nr 18 hakkab liikuma senise 18A liikumisteel Urda ja Viru keskuse vahel, peatudes liikumistee kõikides peatustes. 

Liin nr 19 ehk senine 20A suunatakse Laagrist Kadaka puiestee kaudu Mäepealse tänavale, seejärel Akadeemia teelt E. Vilde tee kaudu Lepistiku peatuseni, Tammsaare teele, Tondi tänava kaudu, Pärnu mnt ja Liivalaia tänavale, lõppsihiks oleks D-Terminal. 
Sellega luuakse täiendav ning kiirem ühenduse Liivalaia tänaval olevate töökohtadega ning otseühenduse sadamasse. Kesklinnast saaks tihedama ühenduse Mäepealse ja Laagri suunal. 

Kokku pannakse liinid 21 ja 21B ning uus liin 21 hakkab Kakumäelt Viru keskusesse sõitma läbi Vana-Rannamõisa tee.

Liin 24 hakkab liikuma Akadeemia teelt otse Kadaka peatusesse, aga kuivõrd Mäepealse ja Rehe piirkond jääks siis kesklinnaga otseühenduseta, luuakse juurde liin 24A. Liinil 24 hakkavad sõitma seniste tavabusside asemel pikemad liigendbussid.

Kokku pannakse liinid 41 ja 41B.

Kui plaanis oli liinide 48 ja 65 liita ning ära kaotada paljud liini 48 peatused, siis tagasiside järel jäävad senise liini 48 peatused uuele liinile 65 alles.

Uute muudatustena asendatakse liin 29 liiniga 31A, mida pikendatakse Iru hooldekoduni. Liinide 31 ja 31A liikumisteed viiakse Tähesaju teelt tagasi Laagna teele.

Liin 44 viiakse Lahekalda kvartalisse, kuhu tekib uus bussipeatus.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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