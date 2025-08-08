Tulumaksutõusu ärajätmine võtaks riigieelarvest kuni 290 miljonit eurot

Peaminister Kristen Michali ja rahandusminister Jürgen Ligi väitel saab valitsus arutada mõne maksu tühistamist või maksutõusu ärajätmist, kui maksulaekumine osutub oodatust paremaks.

Rahandusministeerium avaldas andmed, kui palju suurendaks riigieelarve puudujääki nii tulumaksutõusu ärajätmine, toidukaupadele käibemaksusoodustuse tegemine või automaksu tühistamine.

Järgmisesse aastasse planeeritud tulumaksumäära tõstmine ärajätmise mõju jääb aastatel 2026–2029 suurusjärku 250 kuni 290 miljonit eurot. Arv on esitatud eeldusel, et ära jäetakse nii füüsilise kui ka juriidilise isiku tulumaksumäära tõus, täpsustas ministeerium.

Automaksu tühistamisel või toiduainete käibemaksuerandil oleks eelarvele mõnevõrra väiksem mõju.

Hetkel kehtiva prognoosi järgi laekub automaksu 2025. aastal ligikaudu 236 miljonit eurot. Valitsus plaanib soodustuste ja täiendava teehoiu rahastamisega seda vähendada ligi 100 miljoni euro võrra, märkis ministeerium.

Kui toidule rakenduks 13-protsendiline käibemaksumäär, oleks selle puhul järgmisel aastal laekumine 290 miljonit ehk 245 miljonit eurot vähem kui standardmääraga 24 protsenti.

Sealjuures võib soodusmäära kehtestamine olla ka väiksema kuluga, kui rakendada soodusmäära vaid konkreetsetele kaubagruppidele, nagu on tehtud Lätis, lisas ministeerium.

Lätis kehtib soodusmäär kindla nimekirja alusel värskele puu- ja köögiviljale, kuid see ei laiene kuivatatud, soolatud või külmutatud toodetele ega ka eksootilistele toodetele

Käibemaksuseaduse järgi loetakse Eestis toidukaupade hulka töötlemata ja töödeldud toiduained nagu piim, liha, köögiviljad, leib ja teravili, joogid, välja arvatud alkohol, ja esmatarbekaubad.

Alates 2025. aastast kehtib füüsilisele isikule tulumaksumäär 22 protsenti. Plaanide kohaselt tõuseb see 2026. aasta algusest kaks protsendipunkti.

1. juulist tõusis Eestis käibemaks 24 protsendini. Juuni lõpus algatatud petitsioon toidukaupade käibemaksumäära vähendamiseks oli reede keskpäevaks kogunud üle 93 000 toetusallkirja,

Alates 2025. aastast kehtib Eestis mootorsõidukimaks, mida maksavad kõik liiklusregistris registreeritud mootorsõidukite omanikud või mootorsõidukite vastutavad kasutajad.