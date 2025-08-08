Saksamaa keelab sõjavarustuse ekspordi Iisraelile

Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas reedel, et Saksa valitsus ei anna luba eksportida Iisraelile sõjavarustust, mida võidakse kasutada Gazas.

Merzi sõnul tulenes otsus Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teadaandest, et riik võtab Gaza sektori ajutiselt enda kontrolli alla.

Merz täpsustas, et Israelil on õigus kaitsta ennast Hamasi terrori vastu ning Iisraeli pantvangide ja rahukõneluste pidamine on nende peamine prioriteet. Ta lisas, et Hamasil ei tohi olla tulevikus rolli Gaza valitsemisel.

Saksa valitsus ärgitab Iisraeli valitsust hoiduma edasistest sammudest ka Läänekalda annekteerimise suunas, lisas Merz.

70 protsenti Iisraeli sõjatehnikast imporditakse USA-st. Saksamaa on Iisraeli teine suurim sõjaline varustaja ning alates Iisraeli-Hamasi konflikti hoogustumisest 2023. aasta oktoobris on Berliin Iisraelile tarninud 485 miljoni euro väärtuses relvi.