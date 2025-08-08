X!

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

Eesti
Elektritõuksi õnnetus Haljala vallas.
Vaata galeriid
6 pilti
Eesti

13- ja 14-aastane poiss sõitsid kahekesi Haljala valla kergliiklusteel elektritõukerattaga kiirusega ligikaudu 73 kilomeetrit tunnis, kaotasid ratta üle kontrolli ja paiskusid teele külili. Kiirusepiirangu olid poisid rattalt ise maha võtnud.

Juht sai vigastada ja toimetati kiirabiga haiglasse, temal oli kiiver peas. Kiivrita kaassõitja viisid haiglasse lapsevanemad, tema vigastused olid väiksemad.

Selgus, et vanemad olid pojale paar päeva tagasi ostnud elektrilise tõukeratta ja laps oli ise selle kiirusepiirangu maha võtnud. Politsei tuletab meelde, et seda teha ei tohi ja suurema kiirusega tõukeratta juhtimiseks on vajalik juba juhiluba.

"Tahaks öelda seda, et lapsevanemad, kes ostavad oma lapsele elektritõukeratta – seda kiirust lapsed ise maha võtta ei tohi, need piirangud on pandud peale põhjusega. Lapsevanemad võiksid pisteliselt kontrollida, et ega laps ei ole kiiruspiirangut ise maha võtnud. Ja selgitama ka seda, et kui sa oled alla 16-aastane, siis sa pead kandma ka kiivrit," lausus Rakvere politseijaoskonna veebipolitseinik Getter Kangur.

"Kui seda kiirust on ise seal muudetud ja kiiruspiirang on maha võetud ja lubatud kiirus on suurem kui 25 km/h, siis peab tõukeratta juhtimiseks omama juht A-, AM- või B-kategooria juhtimisõigust. Ja kui tõukeratas kaalub üle 25 kilogrammi, siis peab olema tõukerattal ka kindlustus," lisas ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:19

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

18:52

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

18:40

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

18:40

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

18:35

Eesti 200 tulumaksutõusust loobumist ei poolda

18:35

Iisraeli plaanid Gazaga on mitmel pool Euroopas ja ÜRO-s hukka mõistetud

18:21

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

18:00

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

17:50

Haapsalus algas Valge Daami aeg

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:02

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

14:15

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

07.08

Läänemets: tulumaksutõusu ärajätmine oleks suur sigadus

12:03

Hotellide ja restoranide liit: minister ei peaks meedias rääkima meie edust

06:49

USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

17:10

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:19

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

18:52

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

18:21

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

17:48

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

loe: kultuur

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

loe: eeter

17:16

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

Raadiouudised

15:55

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

15:35

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

15:30

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

15:25

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

12:30

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

10:20

Kantsler: tõenäoliselt muutub kliimaeesmärkide täitmine paindlikumaks

10:00

Kirbla kiriku uurimine tõi uut teavet selle ajalooliste kihistuste kohta

10:00

Trump: Putin ei pea Zelenskiga kohtuma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo