Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

Juht sai vigastada ja toimetati kiirabiga haiglasse, temal oli kiiver peas. Kiivrita kaassõitja viisid haiglasse lapsevanemad, tema vigastused olid väiksemad.

Selgus, et vanemad olid pojale paar päeva tagasi ostnud elektrilise tõukeratta ja laps oli ise selle kiirusepiirangu maha võtnud. Politsei tuletab meelde, et seda teha ei tohi ja suurema kiirusega tõukeratta juhtimiseks on vajalik juba juhiluba.

"Tahaks öelda seda, et lapsevanemad, kes ostavad oma lapsele elektritõukeratta – seda kiirust lapsed ise maha võtta ei tohi, need piirangud on pandud peale põhjusega. Lapsevanemad võiksid pisteliselt kontrollida, et ega laps ei ole kiiruspiirangut ise maha võtnud. Ja selgitama ka seda, et kui sa oled alla 16-aastane, siis sa pead kandma ka kiivrit," lausus Rakvere politseijaoskonna veebipolitseinik Getter Kangur.

"Kui seda kiirust on ise seal muudetud ja kiiruspiirang on maha võetud ja lubatud kiirus on suurem kui 25 km/h, siis peab tõukeratta juhtimiseks omama juht A-, AM- või B-kategooria juhtimisõigust. Ja kui tõukeratas kaalub üle 25 kilogrammi, siis peab olema tõukerattal ka kindlustus," lisas ta.