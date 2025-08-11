X!

Nädalavahetusel suri Läti teedel viis inimest

Riia kesklinn, tramm.
Riia kesklinn, tramm. Autor/allikas: ERR
Möödunud nädalavahetusel suri Lätis liiklusõnnetuste tagajärjel viis inimest ning sai vigastada 25, kirjutab Läti Rahvusringhääling.

Reedel hukkus Riias veidi enne keskööd elektritõukeratta juht pärast kokkupõrget trammiga. Laupäeval ja pühapäeval toimusid liiklusõnnetused Ādaži, Sigulda ja Smiltene omavalitsustes. Pühapäeval toimus traagiline liiklusõnnetus Tukumsi omavalitsuses, kus veoautolt löögi saanud jalakäia hukkus sündmuskohal.

Politsei teatel olid õnnetustes ellujäänud kained, kuid hukkunute analüüside vastuseid veel oodatakse.

Viiest traagiliselt lõppenud juhtumist kaks toimusid pimedal ning kolm päevasel ajal. Kokku oli eelmisel nädalavahetusel 190 liiklusõnnetust, mis oli statistiliselt tavapärane.

Liikluskultuuri uurija Ivars Austers ütles, et kiirus pole ainus asi, mis liiklusõnnetusi võib põhjustada, tema sõnul teevad juhid ka äärmiselt läbimõtlematuid ja ebamõistlikke möödasõite. "Näiteks kui me vaatame eelmise nädalavahetuse sündmusi, siis tõenäoliselt toimus midagi sellist," tõi Austers välja.

Teadlase hinnangul tuleks leida viisid inimestele liikluskultuuri laiemalt õpetada.

Sel aastal on Läti teedel hukkunud kokku 65 inimest.

Toimetaja: Liisa Matsar

Allikas: LSM

