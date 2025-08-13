X!

Tänavune õunasaak tuleb piirkonniti erinev ja pigem kehv

Eesti
Rebase peretalu õunaaed Järvamaal annab tänavu tagasihoidliku saagi, sest pooled puud vilju ei anna ja palju on lehetäidest kahjustatud õunu, mis tuleb enne valmimist eemaldada. Pildil õunakasvatajad Piia ja Meelis Tiigemäe.
Rebase peretalu õunaaed Järvamaal annab tänavu tagasihoidliku saagi, sest pooled puud vilju ei anna ja palju on lehetäidest kahjustatud õunu, mis tuleb enne valmimist eemaldada. Pildil õunakasvatajad Piia ja Meelis Tiigemäe.
Eesti

Õunasaak tõotab tulla piirkonniti väga erinev ning näiteks Kesk-Eestis jääb saak palju tagasihoidlikumaks kui eelmisel aastal ja pooled sordid tänavu ei kanna.

Rebase talus Järvamaal Märjandi külas peavad peretalu abikaasad Piia ja Meelis Tiigemäe. Talu õunaaias kasvab ligi tuhat õunapuud. Piia ja Meelis on aia- ja põllutöödega tegelenud üle 30 aasta, nad ütlevad, et ainuüksi õunte pealt saab öelda, et tänavune saagiaasta pole kiita.

"Selle aasta õunasaak jääb kindlasti palju tagasihoidlikumaks kui eelmisel aastal oli, sest kevadine öökülm võttis väga palju õisi ära ja suve esimene pool, mis oli väga niiske ja külm, see tegi oma töö. Hästi palju on olnud kahjureid ja õunte haigusi ja tänu sellele on väga palju ebakvaliteetset õuna," rääkis Piia Tiigemäe.

Liiga tihedasti kasvavate õunte osaline ärakorjamine ehk saagi normeerimine on õunakasvataja igapäevatöö, et anda alles jäävatele viljadele jõudu kasvamiseks.

"Kui on külm aasta, külm suvi, külm sügis, siis vähem õunu valmib kiiremini," lisas Meelis Tiigemäe.

Rebase peretalu õunaaed Järvamaal annab tänavu tagasihoidliku saagi, sest pooled puud vilju ei anna ja palju on lehetäidest kahjustatud õunu, mis tuleb enne valmimist eemaldada. Pildil õunakasvatajad Piia ja Meelis Tiigemäe. Autor/allikas: OIlev Kenk / ERR

Kuid tänavune lehetäidest kahjusatud õunte rohkus tekitab samuti palju lisatööd, sest need tuleb enne saagi küpsemist ära korjata.

"Niipalju lehetäisid, kui tänavu aasta, me ei ole kunagi näinud. Neid on liiga palju. Kusjuures tänavu ei ole ka nende vaenlasi kõrvaharkide näol. Vapsikuid suve alguses mõned lendasid, aga seda kõike oli vähe," ütles Meelis Tiigemäe.

Tänavuse aasta eripära on veel see, et osa sorte õunu ei annagi.

"Jaa kindlasti. Võime isegi öelda, et võib-olla isegi pooled sordid tänavu ei kanna. Aga õnneks meil on ikkagi midagi pakkuda klientidele. Talveõunu on rohkem, suveõunu on vähem, sest nendega tegi öökülm oma töö õitsemise ajal. Talveõunad õitsesid veidike hiljem ja neid tuleb ilmselt rohkem, nii et saame talvel pakkuda oma klientidele õunu," rääkis Piia Tiigemäe.

Marjad-õunad on kõik ka hapumad

Kuna suvi oli üsna jahe ja hästi vihmane, siis mõjutab see ka saagikust ning saak läheb hilisemaks.

"Nad kasvavad kauem, õunad on rohelisemad, vähem valminumad, ja kõik marjad-õunad, kõik on ka hapumad," ütles Meelis Tiigemäe.

Ka pilk Rebase talu köögiviljamaale on üsna nukker, sest maa jäi mitu korda vee alla.

"Õnneks on meil kartulipõld põllu kõrgemas osas ja seal ei ole väga palju vett seisma peale jäänud, aga näiteks sibulasaak on meil täitsa mädanenud ära ja hernesaak on kahjustatud, lihtsalt juured hävivad ära taimedel liigveega," märkis Piia Tiigemäe.  

Rebase peretalu õunaaed Järvamaal annab tänavu tagasihoidliku saagi, sest pooled puud vilju ei anna ja palju on lehetäidest kahjustatud õunu, mis tuleb enne valmimist eemaldada. Pildil õunakasvatajad Piia ja Meelis Tiigemäe. Autor/allikas: OIlev Kenk / ERR

Toimetaja: Urmet Kook

