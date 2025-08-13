X!

Rail Balticu ehitus vajab graafikus püsimiseks raha juurde

Aaastateks 2026 kuni 2027 on Rail Balticu ehitusega tempos püsimiseks vaja 400 kuni 500 miljonit eurot.

Kliimaministeeriumi asekantsleri Sander Salmu sõnul liiguvad kõik kolm Balti riiki praegu edasi ajagraafikuga, mille järgi peab trass olema valmis aastal 2030. Alates 2028. aastast on projektile Euroopa Liidu rahastus taas tagatud. Vahepeal puudu olev raha võiks tulla CO2 kasutamata vahenditest või tuleb võtta laenu, ütles Salmu. Laenu võtmise võimalus on praegu pigem teoreetiline. Kui CO2 kasutamata raha on umbes 100 miljonit, siis ülejäänud rahasoov pannakse taristuministrile kaasa riigieelarve kõnelustele, ütles asekantsler Reene Leasele antud intervjuus.

