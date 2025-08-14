Helsingisse saabunud Tallink Megastari autotekil süttis buss

Helsingi Lääneterminalis süttis neljapäeva varahommikul Tallinki reisilaeva Megastar autotekil buss, mistõttu evakueeriti kõik laeva reisijad. Tulekahju ei mõjuta laeva neljapäevast sõiduplaani.

Helsingi tuletõrjeülem Sami Lappalainen ütles Soome rahvusringhäälingule Yle pärast kella kolme öösel, et tulekahju saabus kustutama kümme tuletõrjemeeskonda ning varahommikuks oli olukord lahenenud. Laeva reisijad evakueeriti ja tule laiemaks levikuks otsest ohtu ei olnud.

Autotekil olnud buss on laevalt sadamasse pukseeritud. Lappalaineni sõnul ei levinud tuli bussist mujale, selle lähedal paiknenud autod toimetati samuti kaldale.

Tulekahju põhjus on praegu teadmata.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd kinnitas Yle-le, et tulekahju puhkes ettevõtte kruiisilaeval Megastar. Nöjdi sõnul tulekahjus inimesed kannatada ei saanud. Tal ei olnud veel rohkem teavet tulekahju muude kahjude kohta.

"Minu teada põles ainult buss, mille laeva meeskond suutis laeva sprinklersüsteemi abil kustutada," ütleb Nöjd.

Nöjdi hinnangul puhkes tulekahju vahetult enne laeva saabumist Helsingi sadamasse. Päästeteenistused võtsid laeva Helsingis vastu.

Nöjd ütleb Soome uudisteagentuurile STT, et laevalt evakueeriti umbes 300 reisijat.

Nöjdi sõnul ei mõjuta tulekahju laeva väljumisi neljapäeva hommikul, Megastari esimene väljumine on kell 7.30. Tulekahju laevale kahju ei tekitanud. Laev sõidab Helsingi ja Tallinna vahel.

Koha peal viibinud Yle kaameramees John Palmén teatas veidi enne kella kolme öösel, et olukord on möödas ja Lääneterminalis on väga vaikne ja rahulik.

Tallink Megastar on 2017. aastal ehitatud laev, mis võib pardale võtta kuni 2800 reisijat.