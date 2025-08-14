Venemaa püüab WhatsAppi tegevust blokeerida

Venemaa sideamet Roskomnadzor teatas kolmapäeval sõnumirakenduste Telegram ja WhatsApp kaudu tehtavate kõnede osalisest piiramisest, viidates õiguskaitseorganite vajadusele võidelda kuritegevusega. Vene võimudele ei meeldi, et välismaiseid platvormid ei tee õiguskaitseorganitega koostööd võimalike pettuste või väidetava terrorismi uurimisel.

WhatsAppi omav sotsiaalmeediakontsern Meta on Venemaal kuulutatud ekstremistlikuks ja selle tegevus on seal keelatud.

"WhatsApp on privaatne, mõlemast otsast krüpteeritud ja ei luba valitsustel rikkuda inimeste õigust turvalisele suhtlusele, mistõttu Vene võimud üritavad selle kasutamist enam kui 100 miljoni Venemaa inimese jaoks blokeerida," teatas WhatsApp neljapäeval tehtud avalduses.

"Anname endast kõik, et teha otsast lõpuni krüpteeritud suhtlus kättesaadavaks inimestele kõikjal, sealhulgas Venemaal," lisas ettevõte.

Telegram teatas samas, et selle moderaatorid kasutavad tehisintellekti tööriistu platvormi avalike osade jälgimiseks, et eemaldada iga päev miljoneid pahatahtlikke sõnumeid.

"Telegram võitleb aktiivselt oma platvormi kahjuliku kasutamise, sealhulgas sabotaaži- või vägivalla- ja pettuseüleskutsetega," teatas Telegram avalduses.

Venemaa on aastaid sisu ja andmete salvestamise pärast välismaiste tehnoloogiaplatvormidega konfliktis olnud, kuna püüab laiendada oma kontrolli riigi internetiruumi üle.

Vastasseis süvenes pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist agressioonisõda, mille kajastused saavad sotsiaalmeedias levida ilma võimude tsensuuri läbimata.

Alates nädalavahetusest hakkasid Venemaa kasutajad massiliselt kurtma Telegrami ja WhatsAppi kaudu tehtavate kõnedega seotud probleemide üle.