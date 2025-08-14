X!

Venemaa püüab WhatsAppi tegevust blokeerida

Välismaa
Sõnumirakenduste Telegram ja WhatsApp logod nutitelefoni ekraanil.
Sõnumirakenduste Telegram ja WhatsApp logod nutitelefoni ekraanil. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Sõnumirakendus WhatsApp teatas neljapäeval, et Venemaa võimud üritavad tema teenuseid blokeerida, kuna Meta Platformsile kuuluv sotsiaalmeediarakendus pakub inimestele õigust turvalisele suhtlusele.

Venemaa sideamet Roskomnadzor teatas kolmapäeval sõnumirakenduste Telegram ja WhatsApp kaudu tehtavate kõnede osalisest piiramisest, viidates õiguskaitseorganite vajadusele võidelda kuritegevusega. Vene võimudele ei meeldi, et välismaiseid platvormid ei tee õiguskaitseorganitega koostööd võimalike pettuste või väidetava terrorismi uurimisel.

WhatsAppi omav sotsiaalmeediakontsern Meta on Venemaal kuulutatud ekstremistlikuks ja selle tegevus on seal keelatud.

"WhatsApp on privaatne, mõlemast otsast krüpteeritud ja ei luba valitsustel rikkuda inimeste õigust turvalisele suhtlusele, mistõttu Vene võimud üritavad selle kasutamist enam kui 100 miljoni Venemaa inimese jaoks blokeerida," teatas WhatsApp neljapäeval tehtud avalduses.

"Anname endast kõik, et teha otsast lõpuni krüpteeritud suhtlus kättesaadavaks inimestele kõikjal, sealhulgas Venemaal," lisas ettevõte.

Telegram teatas samas, et selle moderaatorid kasutavad tehisintellekti tööriistu platvormi avalike osade jälgimiseks, et eemaldada iga päev miljoneid pahatahtlikke sõnumeid.

"Telegram võitleb aktiivselt oma platvormi kahjuliku kasutamise, sealhulgas sabotaaži- või vägivalla- ja pettuseüleskutsetega," teatas Telegram avalduses.

Venemaa on aastaid sisu ja andmete salvestamise pärast välismaiste tehnoloogiaplatvormidega konfliktis olnud, kuna püüab laiendada oma kontrolli riigi internetiruumi üle.

Vastasseis süvenes pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist agressioonisõda, mille kajastused saavad sotsiaalmeedias levida ilma võimude tsensuuri läbimata.

Alates nädalavahetusest hakkasid Venemaa kasutajad massiliselt kurtma Telegrami ja WhatsAppi kaudu tehtavate kõnedega seotud probleemide üle.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:58

Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

10:57

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

10:31

Venemaa püüab WhatsAppi tegevust blokeerida

10:29

Juba üks ports rasvast kiirtoitu võib tõsta insuldi- ja dementsusriski

10:21

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

10:11

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

10:05

Tartus püütakse kiusamist vähendada klassimatkadega

10:05

Nurme farmi juures juubeldati PTA otsuse peale

09:43

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

09:42

Monika Haukanõmm: Karmen Jolleri tagasiastumine on poliitkultuuri küsimus

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, pardid ja Tšehhi pilsner

13.08

Omniva ostis teda kritiseeriva sotsiaalmeediagrupi Uuendatud

13.08

Trump lükkas tagasi kriitika eelseisva kohtumise kohta Putiniga

13.08

Sõja 1267. päev: väidetavalt murdis Venemaa Pokrovski juures rindest läbi Uuendatud

13.08

Eesti saadab Vene diplomaadi õõnestustegevuse pärast välja Uuendatud

13.08

Trump: Venemaad ootavad karmid tagajärjed, kui nad ei nõustu sõda lõpetama

07:49

Vene häkkerid võtsid Norras tammi oma kontrolli alla

04:42

Ministeerium: Rail Baltic valmib 2030, kuid mitme mööndusega

13.08

Riik hakkab lairibavõrgu ehitajatelt nõudma reaalseid liitumisi

13.08

Zelenski kohtumisest USA ja Euroopa juhtidega: Trump toetab meie plaani Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:58

Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

10:21

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

09:43

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

09:12

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

loe: kultuur

10:11

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

08:52

Galerii: Telliskivis avati Inessa Saaritsa ja Liisa Kanemägi näitused

13.08

Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

13.08

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

loe: eeter

09:37

Väikelennukiga Tallinnast Ameerikasse lennanud piloodid: see oli meie unistus

13.08

Vähidiagnoosi saanud noor naine: haigus ei tohi takistada oma elu elamast

13.08

Unenõustaja Kene Vernik: ära tekita endale voodis negatiivseid seoseid

13.08

Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

Raadiouudised

09:35

Raadiouudised (14.08.2025 09:00:00)

13.08

Isamaa tahab ehitada Tartusse Kvissentali silla

13.08

Põlva- ja Võrumaa nõuavad regionaalministrilt kohest rongiliikluse taastamist

13.08

Päevakaja (13.08.2025 18:00:00)

13.08

Rail Balticu ehitus vajab graafikus püsimiseks raha juurde

13.08

Tänavune õunasaak tõotab tulla piirkonniti väga erinev

13.08

Euroala riikidega võrreldes on Eesti krediitkaaritde intressimäärad üsna kõrged

13.08

Valga valla juhid kehtestasid kontrolli meediapäringute üle

13.08

Pallase galeriis avati Urmas Viigi isikunäitus

13.08

Raadiouudised (13.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo