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Kreml süüdistab Telegrami asutajat terrorismis ja kuulutas ta tagaotsitavaks

Välismaa
Telegrami asutaja ja tegevjuht Pavel Durov
Telegrami asutaja ja tegevjuht Pavel Durov Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GIUSEPPE CACACE
Välismaa

Venemaa teatas kolmapäeval, et kuulutas Telegrami asutaja ja tegevjuhi Pavel Durovi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna kaasosaluses terrorismis.

"Telegrami administratsiooni juhi P. Durovi suhtes on välja antud rahvusvaheline tagaotsimismäärus," teatas Venemaa julgeolekuteenistus (FSB) avalduses, mida tsiteerisid Vene uudisteagentuurid.

FSB lisas, et Venemaal sündinud ning Prantsusmaa ja Araabia Ühendemiraatide passidega Durov viibib praegu Prantsusmaal.

Durov, kes on mitme tehnoloogiaettevõtte asutaja ning elanud aastaid väljaspool Venemaad on sattunud korduvalt vastuollu Vene võimudega, mis on oma haaret internetiruumi üle karmistanud.

Tema sõnumirakendus Telegram on üks riigi peamisi suhtlusplatvorme ning ametivõimud on korduvalt püüdnud sellele juurdepääsu blokeerida, et survestada Durovit kasutajaandmeid üle andma või suunata venelasi kasutama krüpteerimata riiklikku alternatiivi.

Moskva võtab sageli sihikule oma poliitilisi vaenlasi, süüdistades neid väidetava terrorismi või äärmusluse toetamises.

Vene võimud väitsid, et Ukraina julgeolekuteenistused kasutasid Telegrami värbamisplatvormina sundimaks venelasi sabotaažirünnakuid korraldama.

Vene režiimi juhi Vladimir Putini kodulinnas Peterburis sündinud Durov asutas sotsiaalvõrgustiku VKontakte, mida tuntakse laialdaselt kui Venemaa Facebook. Ta sunniti sisuliselt ettevõttest lahkuma, kuna see sattus 2010. aastate keskel võimude surve alla. Seejärel asutas ta Telegrami.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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