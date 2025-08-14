Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

Alates 11. augustist väljastab transpordiamet juhilubasid uuel vormil. Varasemad vormid jõudsid lõpule ning pärast vajalikke katsetusi otsustati uued vormid kasutusele võtta.

"Uus vorm tagab parema trükikvaliteedi," ütles transpordiameti sõidukite juhtimisõiguse osakonna juhtimisõiguse teenusehaldur Tiit Poll.

Juhilubade, sõidumeerikukaartide ja teiste plastkaartide trükkimise partneriks on CardPlus VM OÜ koostöös CardPlus Group Oy-ga. Trükikoda asub Espoos, Soomes.

Transpordiamet on sel aastal uuendanud ka teisi dokumente – näiteks võeti veebruaris kasutusele uue kujundusega jetijuhi tunnistus.

"Muude dokumentide uued vormid jõuavad kasutusse vastavalt sellele, kuidas senised laovarud otsa saavad. Selline lähenemine aitab säästa ka keskkonda," lisas Poll.

Kõige lihtsam ja soodsam viis juhiluba taotleda või vahetada on transpordiameti e-teeninduses.