Politsei pidas kinni PTA ametnikku kirvega ähvardanud mehe

Eesti
Politseiauto
Politseiauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politsei pidas kinni 55-aastase mehe, kes ähvardas kirvega Kanepi vallas Kuula sigala juures põllumajandus- ja toiduameti (PTA) töötajat.

Neljapäeval kell 16.16 sai häirekeskus teate, et Põlvamaal Kanepi vallas Sulaoja külas ähvardati kirvega Kuula sigala juures PTA töötajat. Politseinikud reageerisid väljakutsele, aga ähvardaja lahkus sõidukiga sündmuskohalt enne patrullide saabumist. Seejärel anti info sõiduki kohta edasi teistele patrullidele, et ähvardajat tabada. Patrull märkas sõidukit ja andis peatumismärguande, aga juht eiras seda.

Mittepeatumise teinud sõidukijuht põgenes suurel kiirusel ning kujutas ohtu nii endale kui teistele liiklejatele. Tagaajamise käigus sõitis üks politseisõiduk teelt välja, aga keegi õnnetuses viga ei saanud. Lõpuks tabati eest ära sõitnud sõidukijuht Põlvamaal Veski külas. Politseinikud pidasid ähvardamises kahtlustatava ja mittepeatumise teinud 55-aastase mehe kinni ning ta viidi joobe ekspertiisiks haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Urmas Solovjovi sõnul on lubamatu, et ajal, kui PTA ametnikud võitlevad seakatku leviku vastu, takistab keegi neid ning solvab ja ähvardab inimest, kes teeb oma tööd.

"Oleme seni hoidnud ja hoiame ka edaspidi sündmuste käigul silma peal ning vajadusel reageerime operatiivselt kõikidele juhtumitele, kus PTA ametnikke ähvardatakse või nende tööd takistatakse," ütles operatiivjuht.

"Mitmes Eesti sigalas on avastatud sigade Aafrika katk ning PTA ametnikud on need, kes selle taudi vastu võitlevad ja proovivad olukorda kontrolli alla saada. Politsei ootus on, et inimesed mõistavad katku ohtlikkust ja annavad PTA ametnikele töörahu, et nad saaksid tõkestada taudi edasist levikut," lisas Solovjov.

Toimetaja: Johanna Alvin

