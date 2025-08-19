Protestide keskmes olnud Nurme farmi sigu pole veel hukatud

Viljandimaa Nurme farmis, kus augusti alguses tuvastati sigade Aafrika katk (SAK) ja mis kujunes seejärel protestide keskpunktiks, ei ole veel sigu hukatud, kuna praegu tegeleb põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kriitilisemas olukorras olevates sigalates loomade hukkamisega.

"Nurme farmis pole sigade hukkamist veel läbi viidud. Seda seetõttu, et teistes sigalates oli enam haigustunnustega ja surnud loomi. Mistõttu oli loomade heaolu silmas pidades oluline hukata esmalt need loomad, kellel olid rasked haigusnähud," ütles PTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda teisipäeval ERR-ile pressiesindaja vahendusel.

Pärast hukkamiste lõpetamist 2000 loomaga Ilmatsalu sigalas liiguvad PTA ametnikud ja ettevõtte Vireen töötajad koos tehnikaga 6700 loomaga Põlvamaa Kuula sigalasse, kus SAK tuvastati 13. augustil.

PTA pressiesindaja Elen Kurvits selgitas, et sigade hukkamisel lähtutakse olukorra kriitilisusest ning sellest, kui kaugele haigus sigadel on jõudnud, et loomad ei peaks piinlema. Seetõttu käidigi vahepeal Kuula sigalas, kus hukati haigestunud loomad ning liiguti siis Ilmatsalusse. Vahepeale jäi veel ka 250 loomaga Tässi talu, kus samuti tuli loomad hukata.

Kui Ilmatsalus eeldatavalt töö lõppeb, minnakse tagasi Kuulasse, kus tuleb hukata veel umbes 5000 siga.

"Meie inimesed töötavad ka homme, kui on riigipüha," rõhutas Kurvits. Tema sõnul jõutakse ühe päevaga hukata keskmiselt 800 looma, kuid oma aja võtab ka vajaliku tehnika ümber paigutamine.

Küsimusele, millal Nurme farmini jõutakse, vastas Kurvits, et see sõltub Kuula farmis läbi viidava hukkamise kulgemisest.

PTA esindaja rõhutas aga seda, et kindlasti ei tegele amet inimeste petmise või eksitamisega, et pole praeguseni Nurme sigalasse loomi hukkama jõudnud. Need otsused tehakse rangelt olukorrast lähtudes, kinnitas Kurvits.

PTA teatas 30. juulil, et Nurme farmis tuvastati sigade Aafrika katku nakatumine ning haiguse tõttu ootab hukkamine 4500 looma. Teate järel kogunesid sigala juurde meeleavaldajad, kes nõudsid kordusteste ja hukkamise ärajätmist.

Pärast Hispaania referentslaborist kordustestide tulemuste saabumist, mis kinnitasid SAK-i olemasolu farmis, teatas PTA ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, et Nurme farmi loomad ikkagi hukatakse.

Loomade hukkamisega tegeleb põllumajandus- ja toiduamet (PTA) ja ettevõtte Vireen, sigade rümbad viiakse ümbertöötlemisele Väike-Maarjasse.