PTA paigaldas sigalate juurde esimesed viibimiskeelu sildid

Põllumajandus- ja toiduamet paigaldas neljapäeval viibimiskeelu sildid esimeste sigalate juurde. Esimesena sai keelusildid Lääne-Virumaal Piibe külas asuv Kõpsta seafarm. Keelualad on kehtestatud sigade Aafrika katku pärast.

Teisipäeval kehtestatud viibimiskeeld on seatud üheksale sigalale Viljandimaal, Põlvamaal, Jõgevamaal, Harjumaal, Tartumaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal ja Läänemaal: Kuula sigala (Sulaoja küla, Kanepi vald, Põlvamaa), Nurme farm (Kannuküla, Viljandi vald, Viljandimaa), Järvepera sigala (Järvepera küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa), Seafarmi (Lutsu küla, Põlva vald, Põlvamaa), Savikoti seafarm (Savikoti küla, Viljandi vald, Viljandimaa), Hinnu seafarm (Allika küla, Kuusalu vald, Harjumaa), Kubja seafarm (Tilga küla, Elva vald, Tartumaa), Kõpsta seafarm (Piibe küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa), Luuka sigala (Raikküla, Rapla vald, Raplamaa) ja Linnamäe Peekon (Oru küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa).

Viibimiskeeld algas teisipäeval, 19. augustil kell 21.00 ja see kehtib kuu aega või edasiste korraldusteni. Viibimiskeeld kehtestatakse farmi territooriumil ja selle vahetus läheduses vastavalt korrakaitseseadusele ja veterinaarseadusele.

PTA teatel laiendatakse reedel viibimiskeelu nimekirja.

Kuigi sildil on kiri "Viibimiskeeld! Edasiminek keelatud!", võivad PTA kinnitusel autod sildi alt läbi sõita ja inimesed võivad sealt ka läbi jalutada, kuid sildi piirkonda võivad pidama jääda vaid farmi tööga otseselt seotud isikud. Samuti on keelatud viibimiskeelualal koguneda.

PTA on sigade Aafrika katku puudutavad küsimused koondanud oma kodulehele KKK alla.