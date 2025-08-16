X!

Viljandimaal tuvastati sigade Aafrika katk ligi 250 seaga farmis

Eesti
Sead.
Sead. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) tuvastas sigade Aafrika katku (SAK) nakatumise Viljandi vallas, Tässi talus, kus peetakse kokku 250 siga, kes kõik tuleb nüüd hukata.

PTA teatel seati ettevõttele kitsendused, mis tähendab, et talu ei tohi sigu välja viia ega sisse juurde tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni ranged nõuded inimeste ja transpordi liikumisele.

Põllumajandus- ja toiduamet palub kõigilt ettevõtte osas mõistmist ja ametnikele töörahu olukorra lahendamisel.

Sigade Aafrika katku kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid neljapäeval, 13. augustil. "Proovid võeti haiguskahtlaste loomade tõttu. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

PTA korraldab farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. Taudi tõttu surnud ning hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA poolt lubatud isikud. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele. Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud, mistõttu amet vabandab võimalike ebameeldivuste pärast.

Viimane SAK-i kolle kodusigadel tuvastati 14. augustil Põlvamaal, Kuula sigalas, kus peeti 6700 siga. Kokku on käesoleval aastal kaheksas taudikoldes nakatunuks tunnistatud üle 26 150 kodusea.

Käesoleva aasta 15.08 seisuga on SAK diagnoositud 94 metsseal.

Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, juhul kui neid pole hoolikalt puhastatud ja seejärel desinfitseeritud.

Kõik SAKi puhangud Eesti kodusigadel alates epideemia algusest on diagnoositud suveperioodil, ajavahemikus juunist septembrini. See tähendab, et alanud on seapidajatele kõige ohtlikum periood, kus tuleb eriti tähelepanelikult järgida loomade tervislikku seisundit ja taudikahtluse tekkides kindlasti informeerida enda farmi teenindavat loomaarsti või PTA-d.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:06

Ülevaade. Venemaa strateegiline mõjutustegevus Eestis 2020–2025

09:49

Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

09:34

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

09:17

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

09:11

Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma

08:45

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

08:36

Viljandimaal tuvastati sigade Aafrika katk ligi 250 seaga farmis

08:29

Delfi peaministriuuring: Michalit eelistab kõigest viis protsenti

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

07:20

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.08

Trump lubas lasta Ukrainal otsustada aladevahetuste üle Uuendatud

09:34

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

15.08

Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

15.08

Leedu plaanib rajada piirile kolmekihilise kaitseliini

15.08

Bolti rendiautod hakkavad juhtide sõiduvõtteid hindama

15.08

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

15.08

Lavrov: Venemaa läheb tippkohtumisele selgete seisukohtadega

07:20

Politico ja FT hinnangul võitis Alaska kohtumisest enim Putin

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

15.08

Stockholm palub elanikel kuumalaine tõttu veetarbimist piirata

ilmateade

loe: sport

09:49

Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

09:17

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

08:45

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

loe: kultuur

15.08

Suvepealinnas algab viies Pärnu kirjandusfestival

15.08

Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

15.08

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

15.08

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

loe: eeter

15.08

Digiekspert: tehisaru on sõnade ennustamise masin, mis valetab üliusutavalt

15.08

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

15.08

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

15.08

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

Raadiouudised

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

15.08

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

15.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

15.08

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

15.08

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo