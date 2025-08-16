Viljandimaal tuvastati sigade Aafrika katk ligi 250 seaga farmis

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) tuvastas sigade Aafrika katku (SAK) nakatumise Viljandi vallas, Tässi talus, kus peetakse kokku 250 siga, kes kõik tuleb nüüd hukata.

PTA teatel seati ettevõttele kitsendused, mis tähendab, et talu ei tohi sigu välja viia ega sisse juurde tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni ranged nõuded inimeste ja transpordi liikumisele.

Põllumajandus- ja toiduamet palub kõigilt ettevõtte osas mõistmist ja ametnikele töörahu olukorra lahendamisel.

Sigade Aafrika katku kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid neljapäeval, 13. augustil. "Proovid võeti haiguskahtlaste loomade tõttu. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

PTA korraldab farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. Taudi tõttu surnud ning hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA poolt lubatud isikud. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele. Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud, mistõttu amet vabandab võimalike ebameeldivuste pärast.

Viimane SAK-i kolle kodusigadel tuvastati 14. augustil Põlvamaal, Kuula sigalas, kus peeti 6700 siga. Kokku on käesoleval aastal kaheksas taudikoldes nakatunuks tunnistatud üle 26 150 kodusea.

Käesoleva aasta 15.08 seisuga on SAK diagnoositud 94 metsseal.

Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, juhul kui neid pole hoolikalt puhastatud ja seejärel desinfitseeritud.

Kõik SAKi puhangud Eesti kodusigadel alates epideemia algusest on diagnoositud suveperioodil, ajavahemikus juunist septembrini. See tähendab, et alanud on seapidajatele kõige ohtlikum periood, kus tuleb eriti tähelepanelikult järgida loomade tervislikku seisundit ja taudikahtluse tekkides kindlasti informeerida enda farmi teenindavat loomaarsti või PTA-d.