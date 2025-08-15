X!

Politsei pidas kinni PTA töötajat sigala juures kirvega ähvardanud mehe

Politsei pidas kinni 55-aastase mehe, kes ähvardas kirvega põllumajandus- ja toiduameti (PTA) töötajat Kanepi vallas Kuula sigala juures.

Häirekeskus sai kirvega ähvardajast teate neljapäeval. Politseinikud reageerisid väljakutsele, kuid ähvardaja oli politsei kohale saabumise ajaks juba lahkunud. Kohapealt saadud info põhjal alustati sõiduki otsinguid. Lõpuks tabati sõidukijuht Põlvamaal Veski külas.

Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

"Üks politseitoimkond jäi kohapeala inimestega vestlema, kui märkas, et seesama sõiduk sõitis uuesti sellest asukohast mööda. Seejärel sõiduk märkas politseid, sõitis eest ära. Politseinikud  järgnesid ja anti info ka teistele patrullidele, kes seal lähedal olid, otsisid. Piirkonna kontrollimise käigus sõitis üks politseisõiduk tee pealt välja otse põllu peale. Sõiduk sai veidi kannatada, inimesed kannatada ei saanud. Arvestama peab sellega, et politsei reageerib sellistele väljakutsetele, kui ähvardatakse oma tööd tegevaid ametnikke või ei lasta neil seda tööd teha. Füüsilise vägivallaga ähvardamine on ikka väga totter tegevus, reageerime väga tõsiselt," rääkis Kagu jaoskonna patrullitalituse juht Madis Soekarusk.

Toimetaja: Marko Tooming

