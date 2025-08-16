X!

Sõja 1270. päev: Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma

Välismaa
{{1755324660000 | amCalendar}}
Ukraina 93. mehhaniseeritud brigaadi tankistid õppusel Donetski oblastis.
Ukraina 93. mehhaniseeritud brigaadi tankistid õppusel Donetski oblastis. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Ukraina väed asusid pealetungile Donetski oblastis Pokrovskist põhjas läbimurde teinud Vene üksuste tagasilöömiseks ning on saavutanud mõningast edu, selgub meediateadetest.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 16. augustil kell 20.54:

- Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma;

- Ukraina armee teatel liiguti Sumõ rindel paar kilomeetrit edasi;

- Rjazani püssirohutehase plahvatuses hukkus 11 ja sai viga 130 inimest;

- Zelenski: Venemaa võib rünnakute arvu rindel lähiajal suurendada;

- Venemaa ründas öö jooksul Ukrainat 85 drooni ja ühe raketiga;

- Venemaa tegi droonirünnaku Sumõ turule;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit.

Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma

Ukraina väed asusid pealetungile Donetski oblastis Pokrovskist põhjas läbimurde teinud Vene üksuste tagasilöömiseks ning on saavutanud mõningast edu, selgub meediateadetest.

Ukraina sõjaväelased suutsid Vene okupandid Dobropillia lähedal - Volnoje, Rubižne, Zolotoi Kolodjazi, Šahvoi, Suhhetski, Nikanorovka ja Veseloje lähedal - tagasi tõrjuda, vahendas Ukraina uudisteagentuur Unian mõttekoja DeepState analüütikute infot.

"Ukraina väed hävitavad Pokrovskist põhja pool asuvat Vene lahingugruppi. Selle käigus vabastati oluline osa selle viimase sissetungiga vallutatud aladest. Osa Vene armeest, arvatavasti 132. brigaadi liikmed, on Kutšeriv Jari lähistel piiramisrõngas. Eduka operatsiooni viisid läbi 93. mehhaniseeritud brigaadi, 82. õhurünnakubrigaadi ja 1. korpuse (Azov) üksused," lisas sotsiaalmeediakeskkonnas X sõjasündmusi kajastav konto (((Tendar))).

"Ukraina maavägede 93. mehhaniseeritud brigaad on pärast hiljutist Venemaa läbimurret suutnud puhastada Donetski oblastis Dobropilliast idas asuvad Gruzke ja Vesele külad. Operatsiooni käigus võeti vangi Vene sõdureid ning paljud teised arvatakse olevat Kutšeriv Jaris sisse piiratud," märkis ka teine X-is tegutsev konto OSINTdefender.

Unian vahendas ka Azovi korpuse teadet, mille kohaselt kandsid Vene üksused Ukraina vägede tegevuse tagajärjel märkimisväärseid kaotusi: surma on saanud 271 Vene sõdurit, haavata on saanud 101 ning vangi langenud 13 okupanti.

"Vaenlane kaotas märkimisväärse hulga varustust ja relvi. Hävitatud ja kahjustatud on üks tank, kaks soomusmasinat, 37 ühikut mootorsõidukeid ja mootorrattaid, kolm suurtükki. Dobropillja suunal jätkuvad stabiliseerimisoperatsioonid," seisab Azovi korpuse teates.

Vene väed suutsid sel nädalal teha Donetski oblastis Pokrovskist põhjas Dobropillja lähedal umbes kümnekilomeetrise läbimurde, püüdes oma edu arendada Kramatorski maantee suunas.

Peagi ilmus aga teave, et Ukraina Rahvuskaardi 1. korpuse "Azov" üksused ja veel mitu väeosa saadeti Pokrovski suunas läbimurret likvideerima.

Ukraina armee teatel liiguti Sumõ rindel paar kilomeetrit edasi

Ukraina kindralstaap teatas laupäeval, et Ukraina väed liikusid Sumõ rindel edasi umbse kaks kilomeetrit, lüües tagasi Vene vägede vastupanu.

Rjazani püssirohutehase plahvatuses hukkus 11 ja sai viga 130 inimest

Venemaal Rjazani oblastis asuvas püssirohu- ja lõhkeainetehases Elastik reedel toimunud plahvatuses ja sellel järgnenud tulekahjus hukkunute arv tõusis laupäeval 11-ni ja vigastatute arv kasvas 130 inimeseni, teatas Venemaa eriolukordade ministeerium. Sotsiaalmeedia andmetel hävis tehas täielikult.

"Rusude koristamise käigus leiti ja toodi välja veel kahe inimese surnukehad. Hukkunute arv on nüüd 11 ja vigastada sai 130 inimest," seisis ministeerimi pressiteates.

Lisaks tuletõrje- ja päästeüksustele töötavad sündmuskohal ka eriolukordade ministeeriumi psühholoogid, lisas osakond. Kokku on juhtunu tagajärgede likvideerimiseks toodud appi üle 360 inimese ja 90 ühikut erinevat tehnikat.

"Sündmuskohal jätkuvad otsingu- ja päästeoperatsioonid. Eile õhtul ja öösel päästsid eriolukordade ministeerium ja Venemaa rahvuskaart rusude alt kolm inimest. Hukkunute arv on tõusnud 11-ni. Meditsiinilist abi osutati 130 ohvrile, kellest 29 hospitaliseeritud: 13 patsienti on Rjazani haiglates, 16 viidi Moskva föderaalsetesse meditsiinikeskustesse," märkis Rjazani oblasti töörühm.

Venemaal Rjazani oblastis asuvas ettevõtte Elastik püssirohutehase toimus reedel plahvatus, mille põhjuseks  kohaliku meedia esialgsete andmete kohaselt võis olla ohutusreeglite rikkumine, kuid väidetavalt oli oblastis samal päeval registreeritud ka Ukraina droonide lendamist.

Tehases toimus sarnane õnnetus 2021. aasta oktoobris, kui lõhkeainete tootja Razryadi töökojas toimunud plahvatuses hukkus 17 inimest.

Zelenski: Venemaa võib rünnakute arvu rindel lähiajal suurendada

Venemaa võib muutuda rindel aktiivsemaks, et luua endale soodsam poliitiline positsioon läbirääkimistel, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast Ukraina relvajõudude raportiga tutvumist.

"Me dokumenteerime Vene üksuste liikumist ja ettevalmistusi. Loomulikult anname me vastulööke; kui vaja, siis asümmeetriliselt," ütle Zelenski.

Venemaa ründas öö jooksul Ukrainat 85 drooni ja ühe raketiga

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukrainat droonide ja ühe ballistilise raketiga, teatasid Ukraina võimud.

Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa ballistilise raketiga Iskander-M ja 85 Shahed-tüüpi droonidega ning tegi rünnakuid ka nelja oblasti rindel.

Venemaa tegi droonirünnaku Sumõ turule

Venemaa droonirünnakus Ukraina Sumõ linna keskturule sai ööl vastu laupäeva kahjustada 20 turuletti ja -kioskit, viga sai üks naine. 

Sumõ oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Hrõhorov kirjutas sellest Facebooki postituses, jagades pilte tagajärgedest. Tema sõnul said kannatada ka lähedal asuv haridusasutus ja hoone. purustused põhjustas Vene droon Molnija. 

Päästjad ja kiirabiteenistused reageerisid sündmusele kiiresti.

Venemaa korduvate õhurünnakute ohu tõttu peatati operatsioonid ajutiselt.

"Rünnaku ajal ei olnud turul töötajaid ega külastajaid. Ohvreid ega vigastusi ei olnud. Plahvatuskoha lähedal viibinud naine pöördus arsti poole – ta kannatab ägeda stressireaktsiooni all ja saab ambulatoorset ravi," kirjutas piirkonna kuberner.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 069 050 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 1112 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 135 (+2);

- suurtükisüsteemid 31 498 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1467 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1207 (+0);

- lennukid 422 (+1);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 51 342 (+152);

- tiibraketid 3558 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 733 (+137);

- eritehnika 3942 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots, Marko Tooming

Allikas: Unian, BNS, The Kyiv Independent, Reuters

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:16

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

15:10

Euroopa liidrid liituvad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisega Uuendatud

14:32

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud

14:25

Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis Uuendatud

14:17

Lauri Kärk: uusi vaateid meie varasele filmiloole

13:58

Tšetšeenia vabavõitleja võttis lõuna-aafriklaselt UFC meistrivöö

13:22

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

13:15

Maagi seakasvatuse juht: tahaks loota, et inimesed saavad aru asja tõsidusest

12:50

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

12:21

Nafta hind tegi tippkohtumise tulemuste ootuses väikese languse

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.08

Sõja 1270. päev: Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma Uuendatud

15:10

Euroopa liidrid liituvad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisega Uuendatud

14:25

Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis Uuendatud

16.08

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

16.08

Zelenski kohtub esmaspäeval Washingtonis Trumpiga Uuendatud

16.08

WSJ: Trump ütles Euroopa juhtidele, et on nõus Ukrainale julgeolekugarantiisid pakkuma

16.08

Euroopa juhid kinnitasid Trumpi-Putini kohtumise järel toetust Ukrainale Uuendatud

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

16.08

PTA kehtestas Eesti suurima seafarmi ümbruses kuuks ajaks viibimiskeelu Uuendatud

16.08

Vseviov: Putin ei näidanud väiksematki märki järeleandmisest

ilmateade

loe: sport

15:16

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

14:32

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud

13:58

Tšetšeenia vabavõitleja võttis lõuna-aafriklaselt UFC meistrivöö

13:22

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

loe: kultuur

14:17

Lauri Kärk: uusi vaateid meie varasele filmiloole

11:05

Produtsent Luurel Varas avaldas albumi "Traksi Bounce"

10:18

Arvustus. Teadmatus on ikka ja alati õudsem

16.08

Galerii: Pärnus Koidula pargis toimus viies kirjandusfestival

loe: eeter

11:51

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Andrus Kivirähkile

11:31

Kontserdikorraldaja Gunnar Viese: igal artistil on omad kiiksud

16.08

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

16.08

"Keelesaade" alustab Vikerraadios uut hooaega

Raadiouudised

16.08

Päevakaja (16.08.2025 18:00:00)

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

15.08

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

15.08

Laupäeval sajab kohati hoovihma

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

15.08

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo