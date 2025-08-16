Sõja 1270. päev: Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma

Ukraina väed asusid pealetungile Donetski oblastis Pokrovskist põhjas läbimurde teinud Vene üksuste tagasilöömiseks ning on saavutanud mõningast edu, selgub meediateadetest.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 16. augustil kell 20.54:

- Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma;

- Ukraina armee teatel liiguti Sumõ rindel paar kilomeetrit edasi;

- Rjazani püssirohutehase plahvatuses hukkus 11 ja sai viga 130 inimest;

- Zelenski: Venemaa võib rünnakute arvu rindel lähiajal suurendada;

- Venemaa ründas öö jooksul Ukrainat 85 drooni ja ühe raketiga;

- Venemaa tegi droonirünnaku Sumõ turule;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit.

Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma

Ukraina väed asusid pealetungile Donetski oblastis Pokrovskist põhjas läbimurde teinud Vene üksuste tagasilöömiseks ning on saavutanud mõningast edu, selgub meediateadetest.

Ukraina sõjaväelased suutsid Vene okupandid Dobropillia lähedal - Volnoje, Rubižne, Zolotoi Kolodjazi, Šahvoi, Suhhetski, Nikanorovka ja Veseloje lähedal - tagasi tõrjuda, vahendas Ukraina uudisteagentuur Unian mõttekoja DeepState analüütikute infot.

"Ukraina väed hävitavad Pokrovskist põhja pool asuvat Vene lahingugruppi. Selle käigus vabastati oluline osa selle viimase sissetungiga vallutatud aladest. Osa Vene armeest, arvatavasti 132. brigaadi liikmed, on Kutšeriv Jari lähistel piiramisrõngas. Eduka operatsiooni viisid läbi 93. mehhaniseeritud brigaadi, 82. õhurünnakubrigaadi ja 1. korpuse (Azov) üksused," lisas sotsiaalmeediakeskkonnas X sõjasündmusi kajastav konto (((Tendar))).

Ukrainian forces are decimating the Russian battle group north of Pokrovsk. In the process substantial part of that latest incursion was liberated. A portion of the Russian army, probably parts of the 132nd Brigade, are encircled Kucheriv Yar.



The successful operation was… pic.twitter.com/RXCFog9Gia — (((Tendar))) (@Tendar) August 15, 2025

"Ukraina maavägede 93. mehhaniseeritud brigaad on pärast hiljutist Venemaa läbimurret suutnud puhastada Donetski oblastis Dobropilliast idas asuvad Gruzke ja Vesele külad. Operatsiooni käigus võeti vangi Vene sõdureid ning paljud teised arvatakse olevat Kutšeriv Jaris sisse piiratud," märkis ka teine X-is tegutsev konto OSINTdefender.

The 93rd Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces has managed to clear the villages of Gruzke and Vesele to the east of Dobropillia in the Donetsk Oblast, following the recent "breakthrough" by Russia. Several Russian soldiers were captured during the operation, with… pic.twitter.com/r84930DA7b — OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2025

Unian vahendas ka Azovi korpuse teadet, mille kohaselt kandsid Vene üksused Ukraina vägede tegevuse tagajärjel märkimisväärseid kaotusi: surma on saanud 271 Vene sõdurit, haavata on saanud 101 ning vangi langenud 13 okupanti.

"Vaenlane kaotas märkimisväärse hulga varustust ja relvi. Hävitatud ja kahjustatud on üks tank, kaks soomusmasinat, 37 ühikut mootorsõidukeid ja mootorrattaid, kolm suurtükki. Dobropillja suunal jätkuvad stabiliseerimisoperatsioonid," seisab Azovi korpuse teates.

Vene väed suutsid sel nädalal teha Donetski oblastis Pokrovskist põhjas Dobropillja lähedal umbes kümnekilomeetrise läbimurde, püüdes oma edu arendada Kramatorski maantee suunas.

Peagi ilmus aga teave, et Ukraina Rahvuskaardi 1. korpuse "Azov" üksused ja veel mitu väeosa saadeti Pokrovski suunas läbimurret likvideerima.

Ukraina armee teatel liiguti Sumõ rindel paar kilomeetrit edasi

Ukraina kindralstaap teatas laupäeval, et Ukraina väed liikusid Sumõ rindel edasi umbse kaks kilomeetrit, lüües tagasi Vene vägede vastupanu.

Rjazani püssirohutehase plahvatuses hukkus 11 ja sai viga 130 inimest

Venemaal Rjazani oblastis asuvas püssirohu- ja lõhkeainetehases Elastik reedel toimunud plahvatuses ja sellel järgnenud tulekahjus hukkunute arv tõusis laupäeval 11-ni ja vigastatute arv kasvas 130 inimeseni, teatas Venemaa eriolukordade ministeerium. Sotsiaalmeedia andmetel hävis tehas täielikult.

Absolute devastation at Russia's JSC Elastik explosives factory after a massive detonation flattened a large portion of the facility early this morning.



Trees near the epicenter were shredded, vehicles tossed aside, and infrastructure destroyed. https://t.co/pBKUQWs4yH pic.twitter.com/hv4za4eo5o — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2025

"Rusude koristamise käigus leiti ja toodi välja veel kahe inimese surnukehad. Hukkunute arv on nüüd 11 ja vigastada sai 130 inimest," seisis ministeerimi pressiteates.

Lisaks tuletõrje- ja päästeüksustele töötavad sündmuskohal ka eriolukordade ministeeriumi psühholoogid, lisas osakond. Kokku on juhtunu tagajärgede likvideerimiseks toodud appi üle 360 inimese ja 90 ühikut erinevat tehnikat.

"Sündmuskohal jätkuvad otsingu- ja päästeoperatsioonid. Eile õhtul ja öösel päästsid eriolukordade ministeerium ja Venemaa rahvuskaart rusude alt kolm inimest. Hukkunute arv on tõusnud 11-ni. Meditsiinilist abi osutati 130 ohvrile, kellest 29 hospitaliseeritud: 13 patsienti on Rjazani haiglates, 16 viidi Moskva föderaalsetesse meditsiinikeskustesse," märkis Rjazani oblasti töörühm.

Ryazan region, Russia ❗

The first moments after the explosion in the gunpowder workshop of the "Elastik" plant in the Ryazan region. According to the latest data, 11 people died as a result of the detonation, and another 130 were injured. pic.twitter.com/Jc1fsrFXFN — LX (@LXSummer1) August 16, 2025

Venemaal Rjazani oblastis asuvas ettevõtte Elastik püssirohutehase toimus reedel plahvatus, mille põhjuseks kohaliku meedia esialgsete andmete kohaselt võis olla ohutusreeglite rikkumine, kuid väidetavalt oli oblastis samal päeval registreeritud ka Ukraina droonide lendamist.

Tehases toimus sarnane õnnetus 2021. aasta oktoobris, kui lõhkeainete tootja Razryadi töökojas toimunud plahvatuses hukkus 17 inimest.

Zelenski: Venemaa võib rünnakute arvu rindel lähiajal suurendada

Venemaa võib muutuda rindel aktiivsemaks, et luua endale soodsam poliitiline positsioon läbirääkimistel, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pärast Ukraina relvajõudude raportiga tutvumist.

"Me dokumenteerime Vene üksuste liikumist ja ettevalmistusi. Loomulikult anname me vastulööke; kui vaja, siis asümmeetriliselt," ütle Zelenski.

Venemaa ründas öö jooksul Ukrainat 85 drooni ja ühe raketiga

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukrainat droonide ja ühe ballistilise raketiga, teatasid Ukraina võimud.

Ukraina õhujõudude teatel ründas Venemaa ballistilise raketiga Iskander-M ja 85 Shahed-tüüpi droonidega ning tegi rünnakuid ka nelja oblasti rindel.

Venemaa tegi droonirünnaku Sumõ turule

Venemaa droonirünnakus Ukraina Sumõ linna keskturule sai ööl vastu laupäeva kahjustada 20 turuletti ja -kioskit, viga sai üks naine.

Sumõ oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Hrõhorov kirjutas sellest Facebooki postituses, jagades pilte tagajärgedest. Tema sõnul said kannatada ka lähedal asuv haridusasutus ja hoone. purustused põhjustas Vene droon Molnija.

Päästjad ja kiirabiteenistused reageerisid sündmusele kiiresti.

Venemaa korduvate õhurünnakute ohu tõttu peatati operatsioonid ajutiselt.

"Rünnaku ajal ei olnud turul töötajaid ega külastajaid. Ohvreid ega vigastusi ei olnud. Plahvatuskoha lähedal viibinud naine pöördus arsti poole – ta kannatab ägeda stressireaktsiooni all ja saab ambulatoorset ravi," kirjutas piirkonna kuberner.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 069 050 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 1112 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 135 (+2);

- suurtükisüsteemid 31 498 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1467 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1207 (+0);

- lennukid 422 (+1);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 51 342 (+152);

- tiibraketid 3558 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 733 (+137);

- eritehnika 3942 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.