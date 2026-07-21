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Sõja 1609. päev: Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju

Välismaa
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Lipetski linnas puhkes tulekahju
Lipetski linnas puhkes tulekahju Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa armee ründas Sumõ linnas mitmekorruselist elumaja ja kaubanduskeskust. Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 21. juulil kell 13.48:

- Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust;

- Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju;

- ISW: venelaste katsed Sumõ oblastis edasi tungida on ebaõnnestunud;

- Venemaa kaotas nädalaga Ukrainas rohkem alasid, kui suutis vallutada;

- Zelenski kinnitas Ukraina rünnakuid Venemaa naftabaasile.

Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju

Lääne-Venemaal Lipetski linnas puhkes ööl vastu teisipäeva tulekahju soojuselektrijaama ja Novolipetski terasetehase (NLMK) lähedal.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et elanikud kuulsid öösel plahvatusi ja nägid linnas suurt tulekahju. NLMK on üks Venemaa suurimaid terasetootjaid ning varustab ka Vene sõjatööstusega seotud ettevõtteid. 

Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa armee ründas Sumõ linnas mitmekorruselist elumaja ja kaubanduskeskust.

Sumõ oblasti korruptsioonivastase büroo juht Oleg Grigorov ütles, et Venemaa droonirünnaku tagajärjel mitmekorruselise hoone lähedal said vigastada kaks täiskasvanut ja neli last. Hiljem korraldas Vene armee samas piirkonnas veel kaks rünnakut. Ühe rünnaku tagajärjel puhkes kaubanduskeskuse territooriumil ulatuslik tulekahju, vahendas Ukrainska Pravda. 

Venemaa ründas Sumõ linna kaubanduskeskust Autor/allikas: Kuvatõmmis

Venemaa kaotas nädalaga Ukrainas rohkem alasid, kui suutis vallutada

Ukraina võitis möödunud nädala jooksul Venemaalt tagasi tõenäoliselt vähemalt 21 ruutkilomeetrit, selgus Ukraina avatud allikate luure projekti DeepState andmetest, mida analüüsis väljaanne Agentstvo.

Uudisteagentuuri Unian vahendatud analüüsis arvutasid ajakirjanikud välja, et Venemaa kaotas nädalaga Ukraina lõunaosas 43,4 ruutkilomeetrit territooriumi. Samal ajal okupeeriti Kramatorski piirkonnas 11,6 ruutkilomeetrit, Pokrovski ja Kostjantõnivka piirkonnas 9,1 ruutkilomeetrit ning Slovjanski piirkonnas 1,7 ruutkilomeetrit.

Zelenski kinnitas Ukraina rünnakuid Venemaa naftabaasile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas esmaspäeval Ukraina rünnakuid Venemaa naftabaasile, Moskva oblasti logistikarajatistele ja kuuele Musta mere alusele.

"Me vastame õiglaselt igale Venemaa rünnakule meie linnade ja kogukondade vastu. See sõda tuleb lõpetada ja see on võimalik ainult siis, kui suurendada survet selle sõja ainsale põhjustajale ehk Venemaale," toonitas Zelenski.

ISW: venelaste katsed Sumõ oblastis edasi tungida on ebaõnnestunud

Vene üksused on viimasel kahel päeval teinud katseid liikuda edasi Ukraina põhjapoolses Sumõ oblastis, kuid pole suutnud läbi murda, teatas Sõjauuringute Instituut (ISW).

"Vene väed viisid 19. ja 20. juulil läbi piiratud pealetungioperatsioone põhjapoolses Sumõ oblastis, kuid ei liikunud edasi," seisab ISW teates.

ISW teatel jätkavad Vene väed pealetungi Donetski oblasti sektoris, sealhulgas Pokrovski, Lõmani ja Siverski suunal. Kuigi Venemaa saavutas mõningaid taktikalisi edusamme, ei tuvastanud ISW ühtegi märkimisväärset läbimurret.  

ISW hinnangul jätkuvad lahingud peamiselt positsioonisõjana, kus mõlemad pooled püüavad teha väikeseid territoriaalseid edusamme.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 431 900 (+1370);

- tankid 12 161 (+3);

- jalaväe lahingumasinad  24 978 (+7);

- suurtükisüsteemid 46 435 (+92);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1955 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1513 (+2);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1970 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 420 290 (+1865);

- tiibraketid 4933 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 123 347 (+453);

- eritehnika 4441 (+8);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS. ISW

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