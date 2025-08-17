X!

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:57

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

22:30

Euroopa liidrid osalevad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisel Uuendatud

22:29

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

21:55

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada Uuendatud

21:55

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

21:55

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

21:51

Galeriid: Noorte sõudmismeistrivõistlused olid osavõturohked

21:48

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:22

Vabatahtlikud taastavad juba mitmendat suve Pääsküla raba

21:18

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:30

Euroopa liidrid osalevad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisel Uuendatud

14:25

Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis Uuendatud

16.08

Sõja 1270. päev: Ukraina asus Pokrovskis läbimurde teinud Vene üksusi tagasi tõrjuma Uuendatud

16.08

WSJ: Trump ütles Euroopa juhtidele, et on nõus Ukrainale julgeolekugarantiisid pakkuma

17:31

Witkoff: Putin nõustus tippkohtumisel Ukraina julgeolekugarantiiga

13:15

Maagi seakasvatuse juht: tahaks loota, et inimesed saavad aru asja tõsidusest

18:46

Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb suve lõpus uksed kinni

09:43

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

16.08

Trump ja Putin kiitsid kohtumist, kuid kokkulepet ei sündinud Uuendatud

16.08

Vseviov: Putin ei näidanud väiksematki märki järeleandmisest

ilmateade

loe: sport

22:57

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

22:29

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

21:55

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada Uuendatud

21:55

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

loe: kultuur

16:20

Vabaduse päevik #2: kõik on võimalik ja oodata tuleb ootamatut

16:08

Headreadi raamatuaasta blogi: Nick Dunni "Hämarad teed. Öise linna manifest"

15:47

Tallinna Fotokuul avatakse Tanja Muravskaja ja Sirje Runge isikunäitused

14:17

Lauri Kärk: uusi vaateid meie varasele filmiloole

loe: eeter

11:51

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Andrus Kivirähkile

11:31

Kontserdikorraldaja Gunnar Viese: igal artistil on omad kiiksud

16.08

ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

16.08

"Keelesaade" alustab Vikerraadios uut hooaega

Raadiouudised

19:20

Eestis on nikotiinivõõrutuseks kasutatavad energia- ja maitsepadjad ebapopulaarsed

19:15

Kikepera taassoostamisega alustatakse pärast keskkonnaameti hinnangut

18:50

Tallinn on paigaldanud tänavatele paarsada uut prügikasti

18:20

Päevakaja (17.08.2025 18:00:00)

16.08

Päevakaja (16.08.2025 18:00:00)

15.08

Päevakaja (15.08.2025 18:00:00)

15.08

Trump: alade vahetamine jääb Ukraina otsustada

15.08

Võru koolide tunnid algavad septembrist kell üheksa

15.08

Kõlvart saab Lasnamäel endale tugevad konkurendid

15.08

Raadiouudised (15.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo