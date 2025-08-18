X!

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

Eesti
Urmas Sõõrumaa arendus Golden Gate.
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Ehkki tervisekassat on kritiseeritud kontori kolimise eest Tallinna südalinna moodsasse Arteri kvartalisse, selgub korruptsioonivastasele erikomisjonile edastatud infost, et tegelikult olid asutuses kaalumisel veelgi kallimad pinnad Golden Gate'i arenduses.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon uuris tervisekassalt, kuidas nad jõudsid otsuseni oma kontoriruumid Tallinnas Lastekodu tänaval just Arteri kvartali üüripinna vastu välja vahetada.

Tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard põhjendas vajadust kontor teise kohta kolida sellega, et varasem pind oli liiga suur, arvestades pärast koroonakriisi laialdasemalt levinud hübriidtöö võimalusi, kuid lisaks ei soodustanud inimeste neljal korrusel laialiolek tema sõnul koostööd.

Banhard tõi välja vanemapoolses hoones korduvalt juhtunud veelekkeid ning tema kinnitusel oli aegunud kontorihoone tõttu raske tervisekassasse häid töötajaid leida.

"Ukraina sõja taustal märgime ära ka selle, et kontorihoone vahetus läheduses asub kaitseväe peastaap, mistõttu ei oleks sõjalise konflikti korral meie kontori asukoht turvaline," lisas Banhard.

2022. aasta teises pooles kaardistas tervisekassa kontoripindu, kuhu soovis kolida 2024. aasta sügisel. Luubi alla võeti kesklinna hooned, milles oleks muu hulgas varjumiskoht ja A-energiklass. Sõelale jäid lisaks Arterile ka Golden Gate'i arendus ja Foorumi keskus.

Banhardi sõnul oli Golden Gate'i hinnaklass kallim kui Arter ning Foorumi keskuse hoones Narva maanteel vabanes pind juba 2023. aasta lõpus ehk tervisekassale sobimatus ajaraamis, lisaks puudus seal soovitud energiaklass.

Samuti kaaluti teisi pindu Avala kvartalis ning Maakri ja Ahtri tänavas, kuid need ei olnud samuti sobival ajal vabad.

Lisaks tõi Banhard välja, et tervisekassa nõukogu Arteri kvartalisse kolimist ega üürihinda – kõigi seotud kuludega kokku keskmiselt 63 684 eurot kuus – ei kinnitanud, sest otsus ei olnud nõukogu, vaid juhatuse pädevuses. Nõukogu võttis kolimisega seotud päevakorrapunkti teadmiseks mullu 26. aprillil toimunud koosolekul.

Banhard märkis, et tervisekassa töötab lisaks erasektorile palgaturul ka tervishoiuasutustega, kus töötasude alammäär on viimastel aastatel tõusnud, tervisekassa tegevuskulud aastateks 2024-2027 on aga külmutatud, mistõttu on töötajatele tänapäevaste töövõimaluste pakkumine eriti tähtis.

Tervisekassa kulutused sattusid avalikkuse suurema tähelepanu alla, kui augusti alguses tuli avalikuks, et rahahädas asutus pidas Taagepera lossis kulukaid suvepäevi.

Tervisekassa juht Rain Laane on lubanud 22. augustil toimuval nõukogu korralisel koosolekul esitada avalduse ametist tagasi astuda ning sotsiaalminister Karmen Joller on öelnud, et nõukogu kavatseb seda otsust aktsepteerida.

Toimetaja: Karin Koppel

