Läti kohus mõistis pagulasõiguste aktivisti süüdi piiriületusele kaasaaitamises

Läti, Venemaa ja Valgevene piiride ristumiskoht
Läti, Venemaa ja Valgevene piiride ristumiskoht Autor/allikas: SCANPIX/Alexander Welscher/dpa
Välismaa

Läti Latgale ringkonnakohus määras pagulasõiguste aktivistile Ieva Raubiškole ebaseaduslikule piiriületusele kaasaaitamise eest karistuseks 200 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd, kirjutab Läti ringhääling LSM.

Ühingu "Ma tahan aidata pagulasi" projektijuhile Raubiško esitati eelmisel aastal süüdistus viiest Süüria kodanikust koosneva grupi ebaseadusliku piiriületuse korraldamises 2023. aasta jaanuaris.

Prokuratuuri sõnul andis Raubiško 11. jaanuaril 2023 Süüria kodanike grupile juhised, kuidas ebaseaduslikult Läti piiri ületada, et ta saaks seejärel väita, et nad kuuluvad Läti jurisdiktsiooni alla, luues sellega aluse Euroopa Inimõiguste Kohtu ajutise määruse taotlemiseks.

Raubiško antud juhiseid järgides ületasid Süüria naine ja neli tema kaasmaalast, kelle vastu on algatatud kriminaalmenetlus teises asjas, 11. jaanuaril Robežnieki vallas tahtlikult ebaseaduslikult piiri, märkis prokuratuur.

Raubiško eitas oma süüd. Ta väitis, et humanitaarabi andmine on rangelt eristatav inimeste tasu eest ümberpaigutamisest.

Kohus mõistis ta kolmapäeval süüdi ebaseadusliku piiriületuse kaasaaitamises, mitte korraldamises.

Prokurör oli varem palunud kohtul Raubiškole pooleteiseaastane vanglakaristus mõista.

Möödunud aasta veebruaris ütles Raubiško, et grupp, kelle abistamises tema ja ta kolleeg osalesid, oli mitu korda proovinud ületada Läti ja Valgevene piiri, kuna nad soovisid taotleda varjupaika, kuid iga kord käskisid piirivalvurid neil Valgevene territooriumile tagasi pöörduda.

Raubiško on hariduselt sotsiaalantropoloog, kes hakkas aktivistina tegutsema peaaegu 10 aastat tagasi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

