X!

EKRE loosung kohalikel valimistel on "Muidugi EKRE"

Eesti
Martin Helme EKRE volikogul.
Martin Helme EKRE volikogul. Autor/allikas: EKRE
Eesti

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitles pühapäeval oma loosungit ja programmi eelseisvateks kohalike omavalitsuste valimisteks. EKRE valimisloosung on "Muidugi EKRE".

"Eelolevatel valimistel saab tabada kaks kärbest ühe hoobiga: aidata oma kodukandi volikogusse põhimõttekindel, eestimeelne ja tervemõistuslik EKRE ja samal ajal karistada Reformierakonda, sotse, Eesti 200 selle eest, et nad tegid automaksu, tõstsid käibe,- tulu-, maa- ja aktsiisimaksu, surusid läbi homoabielu ja tassivad riiki immigrante. Ja mingil juhul ei tohi anda oma häält valimisliitudele, kuhu läbikõrbenud külakurnajad end peidavad," teatas erakond.

EKRE lubab oma pressiteates hästitasustatud töökohti ja pöörata hinnatõus tagasi.

"Meie seisame selle eest, et inimeste toimetulek ja elujärg paraneks iga aastaga. Selleks tuleb panna pidur maksu- ja hinnatõusudele. Omavalitsuste roll on vähendada bürokraatiat nii planeeringutes kui ettevõtluses, aidates nii luua töökohti," seisab EKRE programmis.

Eraldi tõi EKRE välja maamaksu langetamise lubaduse. EKRE lubab vastu seista tuulikute ning päikeseparkide arendustele.

EKRE lubab ka automaksu tühistamist. "Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 poolt kehtestatud automaks tuleb tühistada, kütuseaktsiisi tuleb langetada, autojuhtide tagakiusamine piirangute ja teadlike ummikutega tuleb lõpetada! Autojuhtide kiusamise asemel tuleb normaalselt tööle saada ühistransport," seisab programmis.

Erakond tõstis esile ka lastega perede toetamise. "Eesti ees seisva demograafiakriisi lahendamiseks peab pingutama nii keskvalitsus kui iga omavalitsus, et noortel peredel oleks võimalikult head tingimused laste kasvatamiseks. Kehtestame meie juhitud omavalitsuses 1500 eurose sünnitoetuse iga lapse puhul."

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:02

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

14:46

Ukraina ründas droonidega Ust-Luga sadamas asuvat naftaterminali Uuendatud

14:35

Kuusk lõi Poolas õnnetu omavärava

14:24

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

14:19

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

14:05

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

13:39

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

13:35

EKRE loosung kohalikel valimistel on "Muidugi EKRE"

13:07

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

12:58

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:46

Ukraina ründas droonidega Ust-Luga sadamas asuvat naftaterminali Uuendatud

23.08

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

23.08

Sõja 1277. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Volgogradi oblastis Uuendatud

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain Uuendatud

06:16

WSJ: USA takistab Kiievil rünnata kaugmaarakettidega Venemaad

23.08

Salvini sõnad põhjustasid Ukraina teemal Itaalia-Prantsuse tüli

23.08

Saksa leht: Hiina avaldas valmisolekut Ukrainasse rahuväed saata

23.08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

23.08

Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

ilmateade

loe: sport

15:02

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

14:35

Kuusk lõi Poolas õnnetu omavärava

14:05

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

13:39

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

loe: kultuur

14:19

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

12:42

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

10:31

Galerii: Animist Tallinna peapreemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid"

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

loe: eeter

12:42

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

11:37

16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

23.08

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

Raadiouudised

11:55

Ilm püsib jahe ja vihmane ka tuleval nädalal

23.08

Tallinna ja Tartu üürikorterite hinnad on tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Kolmandik Eesti eakatest on kogenud vägivalda

23.08

Portugali valitsust süüdistatakse metsapõlengute ohu alahindamises

23.08

Tartus Kogo galeriis avati Poola kunstniku Pawel Matyszewski näitus „Ajutised kehad“

23.08

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo