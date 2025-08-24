EKRE loosung kohalikel valimistel on "Muidugi EKRE"

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitles pühapäeval oma loosungit ja programmi eelseisvateks kohalike omavalitsuste valimisteks. EKRE valimisloosung on "Muidugi EKRE".

"Eelolevatel valimistel saab tabada kaks kärbest ühe hoobiga: aidata oma kodukandi volikogusse põhimõttekindel, eestimeelne ja tervemõistuslik EKRE ja samal ajal karistada Reformierakonda, sotse, Eesti 200 selle eest, et nad tegid automaksu, tõstsid käibe,- tulu-, maa- ja aktsiisimaksu, surusid läbi homoabielu ja tassivad riiki immigrante. Ja mingil juhul ei tohi anda oma häält valimisliitudele, kuhu läbikõrbenud külakurnajad end peidavad," teatas erakond.

EKRE lubab oma pressiteates hästitasustatud töökohti ja pöörata hinnatõus tagasi.

"Meie seisame selle eest, et inimeste toimetulek ja elujärg paraneks iga aastaga. Selleks tuleb panna pidur maksu- ja hinnatõusudele. Omavalitsuste roll on vähendada bürokraatiat nii planeeringutes kui ettevõtluses, aidates nii luua töökohti," seisab EKRE programmis.

Eraldi tõi EKRE välja maamaksu langetamise lubaduse. EKRE lubab vastu seista tuulikute ning päikeseparkide arendustele.

EKRE lubab ka automaksu tühistamist. "Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 poolt kehtestatud automaks tuleb tühistada, kütuseaktsiisi tuleb langetada, autojuhtide tagakiusamine piirangute ja teadlike ummikutega tuleb lõpetada! Autojuhtide kiusamise asemel tuleb normaalselt tööle saada ühistransport," seisab programmis.

Erakond tõstis esile ka lastega perede toetamise. "Eesti ees seisva demograafiakriisi lahendamiseks peab pingutama nii keskvalitsus kui iga omavalitsus, et noortel peredel oleks võimalikult head tingimused laste kasvatamiseks. Kehtestame meie juhitud omavalitsuses 1500 eurose sünnitoetuse iga lapse puhul."