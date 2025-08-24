X!

Sibulad on sel aastal küll väikesed, kuid see-eest on neid palju

Kuigi sibul on üks neist põllukultuuridest, kellele vihm teeb pigem head, on Peipsiäärsete sibulakasvatajate tunded kahetised – kel olid põllud kõrgema koha peal, said üle aastate väga hea saagi, aga oli ka neid, kel nii hästi ei läinud. Sibula hind jääb tänavu kolme ning kolme ja poole euro vahele.

Lämmijärve ääres Lüübnitsa külas on sibula kasvatamine töö, mida pärandatakse põlvest põlve. Svetlana on üks kohalikest sibulakasvatajast, kes teeb seda vanaema ja ema jälgedes. Muidu pealinnas elav ja töötav naine on ameti üle võtnud oma 87-aastaselt emalt, kes aitab samuti jõudumööda kõike vajalikku teha. Tänavu on üle aastate hea saak.

"Sel aastal sibulad ei ole suured, kuid neid on palju. Igas pesas on 5-6 sibulat, aga muidu on sibul hea," sõnas sibulakasvataja Svetlana Derlova.

Nadežda Jeršina on samuti ameti pärinud oma emalt. Kui ema suri, kolis ta abikaasaga pealinnast Lüübnitsasse ja nüüd ongi sibulate kasvatamine tema töö.

"Meil oli väga palju vihma. Mu põld oli kõik vee all. Kui aga vihmad läksid ära ja hakkasid juba tekkima sibulapead, sai kõik tasapisi korda," ütles Nadežda.

Peamine koht sibulate müümiseks on rahval Lüübnitsa sibula- ja kalalaat, mis toimus laupäeval ja kus sõltuvalt sibula suurusest küsiti kilo eest kolm kuni kolm ja pool eurot.

"Ma arvan, ma muidu ei oleks tulnudki, aga ma vaatasin Facebookist, et Lüübnitsas on laat. Helistasin sõbrale ja ütlesin, et lähme käime ära. Tegelikult tulin laadale rohkem küüslaugu pärast, sest poest ei saa normaalset küüslauku praegu ning siis jäid sibulad ja voblad ka silma," lausus Võrust tulnud ostja Jaanus.

Harjumaalt laadale tulnud Moonika on kohal käinud juba üheksa aastat, et osta korraga suurem kogus kaupa kokku.

"Me paneme Facebooki postituse, kuhu inimesed saavad kirjutada, et palju keegi midagi soovib. Seejärel paneme numbrid kokku ja tuleme võtame siit erinevatelt kasvatajatelt. Tänavu ostame peaaegu 800 kilo tavalist sibulat, 25 kilo eraldi punast sibulat ja 50 kilo küüslauku," ütles Moonika.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Sibulad on sel aastal küll väikesed, kuid see-eest on neid palju

