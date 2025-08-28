X!

Seakatk pole vähendanud kodumaise sealiha kättesaadavust

Põllumajandusministeeriumi hinnangul pole sigade Aafrika katk vähendanud kodumaise sealiha kättesaadavust. Eesti suuremates toidupoodides müüdavast sealihast üle 70 protsendi on kodumaine.

Prisma liha- ja kalatoodete kategooriajuht Janika Kattai ütles ERR-ile, et Prismas on kõige suurem osakaal Eesti sealihal ning üle 80 protsendi sealihast pärineb Eesti tootjatelt.

"Eelistame teha koostööd Eesti tootjatega ning seni pole olnud põhjust olukorda muuta. Eesti tarbija eelistab kohalikke tooteid," sõnas Kattai.

Kattai lisas veel, et seakatk on seni neid väga vähe mõjutanud. Prismal pole olnud seni vaja sortimendis muutusi teha ning ükski toode pole seakatku tõttu müügilt eemaldatud.

Grossi toidukauplustes müüakse ligi 100 protsenti kodumaist sealiha ning liha tuleb Eesti farmidest, lausus OG Elektra AS juhatuse liige Kertu Olu.

Sigade Aafrika katk ei ole seni sealiha kättesaadavust Grossi toidukauplustes mõjutanud. "Praegu on liha olemas ja kõigile kättesaadav," kinnitas Olu.

Ka liha hind pole muutunud

"Coopis müüdav sealiha on sisuliselt 100 protsendi ulatuses kodumaine, kampaaniates kasutame ka mujalt Euroopast tulevat sealiha, kuid nende toodete osakaal on marginaalne. Sel aastal on see jäänud alla kahe protsendi," ütles Coop Eesti ostudirektor Oliver Rist.

Coopis on sealiha ja seahakkliha hinnad samal tasemel, mis nad olid enne Aafrika seakatku uue puhangu tekkimist – mingit tõusu või langust hindades seoses seakatku levikuga seni toimunud ei ole.

Coopil on eelmisest nädalast küll mõne kohaliku tootja sealihatoodete saadavusega mõningased tarneraskused seoses seakatkuga, kuid see ei mõjuta olulisel määral kauplustes müüdavate sealihatoodete üldist kättesaadavust, lisas Rist.

Selveri sortimendis on kogu värske sealiha, hakkliha ja letitoodete sealiha Eesti päritolu. Maitsestatud sealihatoodetest on kodumaist päritolu 98,79 protsenti, vaid 1,21 protsenti pärineb väljastpoolt Eestit, ütles Selveri turundusosakonna kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

"Juhul, kui tekib vajadus sortimendi muutmiseks, siis reageerime vastavalt turuolukorrale. Hetkel ei ole seoses sigade Aafrika katku (SAK) levikuga esinenud suuremaid tarneraskusi," lisas Järvela.

Üle poole Rimi sealihast tuleb Lätist

Rimi ostujuht Marilin Jürisson ütles samas, et Rimis sealiha kategoorias üle poole müüdavast kogusest tuleb Lätist.

Rimi teeb valikuid sisseostul lähtuvalt sellest, millisel tarnijal on võimalik samaväärse toote eest parimat sisseostuhinda pakkuda ning Rimi jaoks peavad vajalikud kogused ja stabiilsed tarned olema tagatud, rääkis Jürisson.

"Üldiselt näeme, et tootjad väljaspool Eestit on oluliselt rohkem avatud koostööle meile omamärgitooteid toota, seal on kodumaistel tootjatel kindlasti veel kasutamata võimalusi," sõnas Jürisson. Millised on ühes või teises riigis tootmiskulud, sõltub suuresti tootmismahtudest, aga kindlasti ka riigi toetusest ning soodustustest, viitas ta.

Seakatkul praegu veel Rimi hindadele mõju ei ole ning sellest tulenevalt ei ole hinnatõusuteateid saabunud.

Eesti Konjunktuuriinstituudi läbiviidud uuringu "Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2024. aastal" järgi oli kogu kodumaise sealiha osatähtsus sortimendis 71 protsenti, märkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna nõunik Liina Jürgenson.

Küll aga on sigade Aafrika katku leviku mõju Eesti sealihaturule veel vara hinnata, lisas Jürgenson.

Lisaks kodumaistele pakkujatele imporditakse jahutatud või külmutatud sealiha Eestisse Lätist, Taanist ja Poolast.

