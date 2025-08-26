X!

Õnnetuste arvu vähenemine on liikluskindlustuse hinna alla toonud

Raske liiklusõnnetus Lux Expressi bussiga
Raske liiklusõnnetus Lux Expressi bussiga Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt toimus esimesel poolaastal Eestis 15 800 liiklusõnnetust kogukahjuga 34,7 miljonit eurot, mida on üheksa protsenti vähem võrreldes eelmise aastaga. Liikluskindlustuse keskmine aastamakse oli 140 eurot, langedes kuus protsenti.

LKF-i juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on liiklusõnnetuste vähenemine ja liikluskindlustuse hinnalangus loogilises seoses. "Kuna liikluskindlustuse turul on tihe konkurents, siis vaatamata üldisele Eesti hinnatõusule ja inflatsioonile on selge, et liikluskindlustuse hind langeb, kui kindlustusjuhtumeid on vähem," ütles ta.

Piirsalu hinnangul näitab liikluskindlustuse juhtumite arvu vähenemine aga pigem majanduslanguse mõju, mitte liiklusohutuse paranemist.

"Liikluskindlustust tehakse tänavu pea sama palju kui eelmisel aastal, aga kogutud kindlustusmaksete summa on languses. Seega võib tõdeda, et keerulise olukorra tõttu majanduses sõidavad inimesed vähem ning seetõttu juhtub ka õnnetusi harvem. Liiklusõnnetuste arvu vähenemisele aitas kaasa ka pehme talv," selgitas Piirsalu.

Keskmine liikluskahju Eestis oli 2200 eurot tänavu esimesel poolaastal.

Lisaks toimus Eesti sõidukitega 1015 liikluskindlustuse juhtumit välismaal kogukahjuga 5,3 miljonit eurot, mistõttu üldine keskmine liikluskahju oli 2380 eurot.

Elama Kindlustuse juhatuse liige Tanel Kurs tõdes, et suurimat muret tekitavad liiklusõnnetused, kus on inimkannatanuid, mida suvekuudel esineb sagedamini kui muudel aastaaegadel. "Kui keskmine varakahju on ligikaudu 2200 eurot, siis tervisekahjustuse saanud inimese isikukahju ulatub keskmiselt üle 8000 euro. Raskemate vigastuste korral võib see aga ületada 100 000 euro piiri, mille hüvitab liikluskindlustus," selgitas Kurs.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

