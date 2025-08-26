Otse kell 10: mis võimaldaks Eesti peredel rohkem lapsi saada?

Sotsiaalministeerium avalikustab teisipäeval laste saamist mõjutavate tegurite ja perede toetamise võimaluste analüüsi ning rahvastikukriisi lahendusettepanekud. Kell 10 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Sotsiaalministeeriumi perepoliitika juht Gerli Lehe annab ülevaate analüüsi valmimise protsessist, rahvastikuteadlane Allan Puur tutvustab tegureid, mis mõjutavad Eestis laste saamist. Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov räägib võimalikest lahendustest, millega Eesti peresid toetada ning kuidas aidata kaasa, et perede soovid lapsi saada ja kasvatada saaksid paremini teostuda.

Pressikonverentsil saavad vastuse küsimused, milline on tulevik, kui lapsi sünnib järjest vähem; mis on laste saamist mõjutavates tegurites lähiminevikuga võrreldes muutunud; milline on perepoliitika seniste meetmete mõju ning milliste poliitikamuudatuste kaudu võiks peresid edaspidi täiendavalt toetada.