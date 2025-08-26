X!

Signe Riisalo: perepoliitika peab toetama neid, kes soovivad lapsi saada

Arvamus
Signe Riisalo
Signe Riisalo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Arvamus

Tuleb teha pingutusi ja toetada neid peresid, kes soovivad, kuid ei julge lapsi saada või lükkavad laste saamist soovile vaatamata edasi, kirjutab Signe Riisalo.

Ühiskonna, majanduse ja innovatsiooni eeldus on inimesed, kes loovad meelepärast keskkonda, kus ennast teostada karjääris kui pereelus. Ühiskond, mille rahvastik vananeb, kaotab innovatsioonis, ettevõtlikkuses ja arengus laiemalt. Riigi kultuuri ja keele säilimine sõltub inimestest, kes seda keelt räägivad ja kultuuri identiteeti kannavad. Madal sündide arv on ühelt poolt seotud 1990. aastate väikese sündide arvuga aastatega, aga ei ole lõpuni sellega selgitatav.

Euroopa Liidu riikides vähenes sündide arv 2019.–2023. aastal 12 protsenti, Eestis samal ajal 22 protsenti, millega oleme Euroopa Liidus esikolmikus. Siiski tuleb tõdeda, et geopoliitilisel asukohal on oma roll, mida näitab Venemaa Föderatsiooniga piiri omavate riikide sh Poola, Leedu ja Soome sündide drastiline vähenemine. Hiljutisest uuringust teame ka, et Soome noortest peredest koguni kolmandik lükkavad võimalike sõjaohtude tõttu lapse saamist edasi.

Eestis on veidi alla 300 000 lapse ja 21. sajandi lõpuks väheneb laste arv prognooside kohaselt alla 200 000. Samal ajal langeb väheneva suurusega põlvkondade tõttu tööealiste (20–64-aastased) arv prognooside kohaselt vaatamata sisserändele praeguselt 800 000-lt sajandi lõpuks 550 000-le ehk umbes 48 protsendile. Vanemaealiste osakaal suureneb samas 20 protsendilt 35 protsendini.

Tagajärjeks on väiksemad põlvkonnad, kus on vähem teadlasi, ettevõtjaid, õpetajaid, arste, hooldajaid. Samal ajal seab kõrge eakate osakaal surve sotsiaalkaitsele, tervishoiule ja majanduskasvule.

Kui meil õnnestuks tõsta sündimuskordajat 0,5 protsendipunkti, oleks meil sajandi lõpuks 12 200 last. Praeguse olukorra jätkudes saame prognoosida ainult 6100 last. See aga tähendab, et tuleb teha pingutusi ja toetada neid peresid, kes soovivad, kuid ei julge lapsi saada või lükkavad laste saamist soovile vaatamata edasi.

Uuringutest, mille teadmised on koondatud vast avaldatud laste saamist ja kasvatamist toetavate poliitikavalikute analüüsi, teame, et esimene laps sünnib perre järjest hilisemas eas (keskmiselt 28,9-aastaselt) ning et on toimunud väärtuste ja hoiakute muutumine.

Pered ise toovad uuringute kohaselt põhjusteks majandusliku ebakindluse, eluaseme soetamise raskused, nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleemid, töö- ja pereelu ühildamise väljakutsed, aga ka raskused peresuhetes ja vanemlusega toimetulekul.

Pere loomine ja laste saamine on ainulaadne ja isiklik, seetõttu peab riigi pakutav perepoliitika toetama neid, kes soovivad lapsi saada, eemaldades teelt takistused.

Sund ega raha individualiseerinud ühiskonnas hoiakuid ja väärtusi ei muuda. Inimesel on õigus valida kunstlik viljastamine (ca 6 protsenti lastest) või ka mitte lapsi saada. Küll aga on riigi ülesanne toetada neid, kes soovivad lapsi, aga ei julge või ei saa.

2024. aastal toimunud aruteludes valdkonna teadlaste ja ekspertidega pakuti välja põhimõtted, millest Eesti perepoliitika peaks edaspidi lähtuma: kestlikkusest, järjepidevusest ja ajakohasusest, valikuvabaduse austamisest, valdkondade vahelisest lõimitusest, solidaarsusest ja teaduspõhisusest.

Uuringud kinnitavad, et vanemahüvitis on olnud positiivse mõjuga meede, andes lapse vanematele kindlustunde sissetuleku säilimiseks väikelapsega kodus olemise ajaks. Kohandatud vanemahüvitis saab olla ka tööriistaks suurendamaks majanduslikku kindlustunnet noortel peredel, kelle töine sissetulek pole veel piisav või kardavad karjäärialaseid tagasilööke.

Samuti saab järjestikuste sündide puhul kaaluda vanemahüvitise kaudu täiendava toe pakkumist. Juba tehtud seadusemuudatused seda teevad ja alates järgmisest aastast ei ole piiranguid vanemahüvitist saavatel vanematel töise tulu teenimiseks. Täiendavalt vanemahüvitise paindlikkust luues võimaldaks ka töö- ja pereelu korraldamist lihtsustada, kui lubada vanemahüvitist saada vanavanematel.

Takistusena on uuringud välja toonud vaimsest ja füüsilisest tervisest tingitud tõkked, mis kinnitab, et riigi poolt vaimse tervise toetamiseks ette võetu on olnud õige suund. Viljatus on sagedasti seotud ka füüsilise tervisega sh krooniliste haiguste ja ülekaalulisusega. Viljatusravi ja kunstlik viljastamine vajavad samuti ülevaatamist, et takistused viljatusravi või kunstliku viljastamise kasutamiseks nii ema vanuse kui muude tervisenäitajate osas oleks minimaalsed.

Kasutamata võimalus on asendusemadus, milline võiks olla lubatud rangelt altruistlikel kaalutlustel. Eestis on naisi, kes tervislikel põhjustel last kanda ega sünnitada saa, kuid kellel on lähedane (ema, õde), kes on valmis abiks olema, kui seadus seda lubaks.

Eluaseme puudumine on üks kõige olulisemaid pereloome takistusi, eluaseme kättesaadavus on ajas kahanenud ning võimalused on regionaalselt väga erinevad. Valitsus on koalitsioonileppes kokku leppinud, et võimaldada tulevikus teise samba kasutamist kodulaenu tagatisena, samuti on kaasajastatud Kredexi eluasememeetmeid lasterikastele peredele. Eluasemeturu loomuliku ja kiire arengu takistused sh planeerimised, kooskõlastused ja lubade menetlused tuleb muuta sujuvaks ja kiireks, et koduaseme soetamine saaks tulevikus olla soodsam.

Meetmete ellurakendamine nõuab raha. Madalad sündide numbrid tingivad olukorra, kus ligikaudu miljardist eurost (riigi kulu perehüvitistele) jääb järgnevatel aastatel keskmiselt kasutamata paarkümmend miljonit eurot aastas. Selle summa võiks planeerida ühiskonnaülese kokkuleppena laste ja lastega perede toetamiseks.

Väikesel sündimuskordaja muutusel on ajas oluline kumulatiivne mõju, mis tähendab, et kuigi meil ei ole võimalik mõjutada väheste sündide arvu lähiminevikus, on meil võimalus ja kohustus mõjutada tulevikku.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

25.08

Meelis Oidsalu: jõu kasutamise selged reeglid kaitsevad ka jõu kasutajat

09:29

Mart Raamat: Eesti ühistranspordiagoonia alles algab

25.08

Tiit Maran: kliimaministeerium "unustas", et riigimets on üldrahvalik vara

24.08

Gregor Kulla: TI-hype – hüpata saab ka alla

22.08

Esta Tamm: kuidas Eesti riik uputab oma viimased kalurid

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

20.08

Kristo Nurmis: Tarmo Urbi vabadus ja nõukogude sotsialismi ettehooldus filmis "Päikese kodanik"

VIIMASED UUDISED

13:59

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

13:57

Tallinn kehtestas USA saatkonna uue kompleksi detailplaneeringu

13:55

Swedbanki endine peakontor Liivalaia tänaval saab uued omanikud

13:50

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

13:48

Följeton. Ma ei ole droon, ma olen parajalt paks mees

13:38

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

13:25

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

13:24

Liis Varese kestvus-performance loob Tütar galeriisse koreograafilise ruumi

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:58

Signe Riisalo: perepoliitika peab toetama neid, kes soovivad lapsi saada

12:57

Leedu parlament liikus edasi Ruginiene kinnitamisega peaministriks Uuendatud

12:53

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:26

Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo