USA kuulus restoranikett võttis avalikkuse survel vana logo tagasi
Vanaaegse stiili poolest tuntud USA restoranikett Cracker Barrel vahetas hiljuti oma logo ja sattus nii kultuurisõdade tandrile. Firma jäi seejärel parempoolsete aktivistide ja ka avalikkuse surve alla ning võttis nüüd oma ikoonilise logo tagasi.
Cracker Barreli logovahetas süütas taas kultuurisõjad heleda leegiga. Kett muutis oma 1977. aastast pärit logo, see aga vihastas parempoolsed aktivistid välja ning ka firma aktsia kukkus punasesse.
Cracker Barreli logovahetus küttis USA sotsiaalmeedia viimases uudistetsüklis kirgi, firma kohta võttis sõna ka president Donald Trump.
Ettevõte teatas seejärel teisipäeval, et võttis kriitika arvesse ning uus logo eemaldatakse, vana jääb alles. Pärast teadaannet kerkis Cracker Barreli aktsia ligi üheksa protsenti, vahendas The Wall Street Journal.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: WSJ