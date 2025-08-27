Erakonnad ja uus liit püüavad Lääneranna valimisliidule konkurentsi pakkuda

Lääneranna vallas loodavad seni võimul olnud Lääneranna valimisliidule tugevat konkurentsi pakkuda nii erakonnad kui ka uus valimisliit. Opositsiooni ja uue valimisliidu sõnul ei ole nad rahul valla senise juhtimise ega tehtud reformidega.

Neli aastat tagasi võttis Lääneranna volikogu 21 kohast enamuse ehk 11 Lääneranna valimisliit. Ülejäänud kümme kohta jagunesid EKRE, Keskerakonna, Isamaa ja valimisliidu Tegusad Kogukonnad vahel. Koalitsiooni moodustasid Lääneranna valimisliit, Keskerakond ja Isamaa.

Pärast 2023. aasta koolireformi, kui vallavõim otsustas sulgeda Metsküla ja Lõpe kooli, teha Virtsu kooli neljaklassiliseks ning Koonga ja Varbla kooli kuueklassiliseks, otsustasid Isamaa ja osa Keskerakonna fraktsioonist koalitsioonist lahkuda.

Koolireformi ja vaid Lihula piirkonda tehtud investeeringute tõttu kriitikat saanud Lääneranna valimisliit osaleb ka seekordsetel valimistel, kuid uue nimega. Kandideeritakse Lääneranna Rahva valimisliidu nimega, sest vanast liidust on lahkujaid ja kandideerimiseks tuli moodustada uue nimega liit.

Lääneranna valimisliidu esindaja Karmen Pikkmetsa hinnangul on neil pärast nelja aastat võimulolekut ja tehtud reforme uuesti koalitsiooni saada keerulisem, kuid ta usub, et liidul on oma toetajaskond olemas.

"Need ei ole olnud tõesti populaarsed otsused, aga oleme ikkagi selles mõttes aru saanud, et on ka neid, kes leiavad, et võivad olla rasked, aga vajalikud otsused, mis tuleb lihtsalt ära teha. Ma olen nõus, et võib-olla on läinud hetkel suurem osa investeeringuid Lihulasse, eriti Lihula uue koolimaja näol, aga tegemist on ikkagi Lääneranna gümnaasiumiga, mis on ikkagi õppimiskoht kõigile Lääneranna valla lastele, sellist hariduskeskust ei ole meie piirkonda ehitatud, mis ikkagi võrdväärtustab meie õpilaste õppimisvõimalusi ülejäänud Eestiga," rääkis Pikkmets.

Lääneranna valimisliidu esindaja sõnul on tehtud väga vajalikud investeeringud, mis tulevad kasuks kogu vallale. "Lihula on Lääneranna valla keskus ja keskus peab ikkagi ka elama. Aga jah, meil on kindlasti investeeringuid ka teistes valla osades, mis vajavad tegemist ja ma arvan, et need järgmise nelja aastaga tahamegi ette võtta," rääkis Pikkmets.

Keskerakonna sõnul pole nemad veel otsustanud, kas lähevad Läänerannas sügisel välja oma nimekirjaga. Erakondadest planeerivad oma nimekirja kindlasti välja panna Parempoolsed, Isamaa ja EKRE. Isamaa ja EKRE leiavad, et praegune vallavõim pole hakkama saanud, elab üle oma võimete ja on koolireformiga tekitanud vallale palju kahju.

Tarvi Sits. Autor/allikas: Kultuuriministeerium

"Vallavõimu tegevus on viimastel aastatel silma paistnud negatiivsete uudiste rubriigis ja märksõnaks on suhtlemisoskamatus oma valla elanikega. Kahjud, mis haridusreform, kui seda üldse reformiks võib nimetada, omavalitsusele on teinud, on märgatavalt mõjutanud ka õpilaste arvu," ütles erakonna Isamaa Lääneranna vallavanema kandidaat Tarvi Sits.

Nii Sits kui ka EKRE fraktsiooni liige Meelis Malk ütlesid, et seni valda juhtinud Lääneranna valimisliiduga nad ühisosa ei näe.

"Nad on siin ikkagi väga jõuliselt oma poliitikat teinud, mis ei ole rahvale meele järele olnud. Seesama koolide saaga ja siin on veel muid asju ka. Ma arvan, et rahvas mäletab, mis siin on nelja aasta jooksul juhtunud. Ega nendega ei olegi võimalik koalitsiooni minna," sõnas Malk.

Praeguse vallavõimu otsustest ajendatuna astub valimisvõitlusse ka täiesti uus valimisliit Terve Vald, mille üks eestvedajaid on Silvia Lotman.

"Me oleme juba tegelikult mitu aastat seda plaani pidanud sellest ajast, kui siin Lääneranna vallas hakati sulgema koole ja kultuurimaju ja raamatukogusid. Nende külakogukondadega, kes väga valusalt pihta said praeguse vallavolikogu otsustest, nendega oleme koondanud siis kokku valimisliidu ja oleme otsustanud, et on vaja ikkagi sellist valla juhtimist, mis toetab maaelu," ütles Lotman.

Silvia Lotman Autor/allikas: Antti Häkli / ERR

Nii EKRE kui ka Isamaa sõnul peavad nad Terve Vallaga koostööd võimalikuks. Lääneranna vallavolikogu on otsustanud, et senise 21 koha asemel on uues volikogus 17 kohta.

Kolm viimast aastat Lääneranna valda juhtinud kunagine pikaaegne Kihnu vallavanem Ingvar Saare sügisel Lääneranna vallas ei kandideeri, vaid kandideerib Isamaa nimekirjas Kihnus.

Lääneranna vald moodustus kahe Läänemaa valla (Hanila ja Lihula) ning kahe Pärnumaa valla (Koonga ja Varbla) ühinemisel, mis jõustus 24. oktoobril 2017. aastal. Vald läks Pärnu maakonna alla.

1. jaanuari 2025 seisuga elas Lääneranna vallas 5087 inimest. Vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu) ja 150 küla.