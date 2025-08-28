X!

Guzanova andis riigikogule üle allkirjad toidu käibemaksu vähendamiseks

Jana Guzanova andis riigikogu juhatusele üle pea 100 000 allkirja toidukäibemaksu alandamiseks
Rahvaalgatuse toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamiseks eestvedaja Jana Guzanova andis neljapäeval riigikogu esimehele Lauri Hussarile üle algatuse koos seda toetanud ligi 100 000 inimese allkirjaga.

Koos Guzanovaga oli riigikogus algatust üle andmas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine Kerli Atsi, ettevõtja Margus Kiiver, Eesti aasta kokk 2013 ja Kogu restorani peakokk Pavel Gurjanov ning Saida farmi juht Juhan Särgava.

Rahvaalgatus kogus rekordilise toetuse: 30. juunil üles pandud petitsioon saavutas 11. augustiks 98 580 allkirja. Selle sisu on ettepanek kehtestada Eestis kõikidele toidukaupadele soodustatud käibemaksumäär kümme protsenti, järgides enamiku Euroopa Liidu riikide praktikat.

"Eesti inimestel on mure – täpsemalt 98 580 inimesel, kes seda algatust oma allkirjaga toetasid. Meil on mure Eesti toidujulgeoleku ja toiduhindade pärast. Mure selle pärast, kas Eesti pered saavad endale lubada tervislikku toitu. Samuti selle pärast, mis saab meie toidukultuurist ja toidu identiteedist. Me küsime, kas Eesti riigis on inimväärikus tagatud olukorras, kus toidu hinnad kasvavad sellise kiirusega. Riigikogu liikmed peaksid seadma rahva teenimise ja heaolu kõrgemale kui poliitilised laed ja piirid," ütles Guzanova riigikogus.

1. juulist tõusis Eestis käibemaks 24 protsendini.

Guzanova kandideerib eelolevatel kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna nimekirjas Tallinna linnavolikogusse.

Seni oli Eesti suurim rahvaalgatuslik petitsioon automaksu kehtestamise vastu, mis kogus 65 565 allkirja.

Erakondadest on toiduainete käibemaksu langetamist varem nõudnud nii EKRE kui ka Keskerakond, hiljem asus toetajate ringi ka opositsiooni langenud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et toidukaupade käibemaksu ei saa alandada, sest see täidaks tema arvates kaupmeeste taskuid.

Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas aga on öelnud, et toiduainete käibemaksu ei saa langetada, sest riigil pole raha.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

