Kohus peatas Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamise

Foto: Olev Kenk/ERR
Neljapäevaks kavandatud riigimees Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamine Pilistvere kalmistul jäeti ära, sest kohus rahuldas EELK Pilistvere Andrease koguduse esialgse õiguskaitse palve ja peatas kaevetööd 30 päevaks.

Pilistvere koguduse juht Carl Heinrich Pruun peab Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamist hauarüvetamiseks, mistõttu ta pöörduski kohtusse esmase õiguskaitse saamiseks, et kogudus saaks veenduda selle tegevuse seaduspärasuses.

"Kui me ei näe selle tegevuse läbipaistvust, siis oleks kõige õigem see, et Jüri Vilms puhkab siin edasi," sõnas Pruun.

Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Madis Morel sai neljapäeva hommikul Tallinna halduskohtult korralduse Vilmsi säilmete väljakaevamine ajutiselt peatada.

"Tegemist ei ole kohe kindlasti haua rüvetamisega, kuna selle ekshumaneerimise juures töötavad oma valdkonna täielikud spetsialistid. Meie eesmärk on kindlaks teha või saada kinnitust, et tõepoolest puhkab seal oma viimset und Jüri Vilms," lausus Morel.

"Tinakirstuga toodi ta Soomest siia ja tuvastamise juures Soomes olid kolm isikut. Nendest ühe jutt ja tegevus on üsna kahtlase taustaga," lausus Morel.

"Nende luude analüüs oleks andnud esmased parameetrid ja mõõdud, kuna meil on hästi teada Vilmsi kehaehituse iseärasused. Lisaks on palju juttu olnud DNA-st, mis annab suguluse liini ning isotoopanalüüsiga on võimalik teha kindlaks selle isiku päritolu selle järgi, kus ta sündind on," ütles arheoloog ja Eesti muinsuskaitse seltsi revisjonitoimkonna esimees Ants Kraut.

Muinsuskaitse Selts saab halduskohtu määruse vaidlustada 11. septembrini, mida Moreli sõnul kindlasti ka tehakse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

