Suri perearst Le Vallikivi

Le Vallikivi
Le Vallikivi Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Esmaspäeva varahommikul suri pärast rasket haigust Le Vallikivi, Eesti perearstide seltsi juht ja juhatuse liige aastatel 2010-2023, teatas perearstide esindusorganisatsioon.

Vallikivi võitles pikka aega väga haruldase GIST kasvajaga, mille vastu prooviti erinevaid ravimeid ning heade Eestimaa inimeste toetatud Vähiravifondi kaasabi sai ta ka ajapikendust.

Le Vallikivi sündis 20. augustil 1977. Pärast keskkooli asus ta 1995. aastal Tartu Ülikooli arstiteadust õppima. Ülikooli ajal kuulus ta Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, olles vahepeal ka seltsi juht. Värvikate lugude ja reportaažidega panustas ta eelkõige Curare ajakirja toimetuse juhtimisse ja sisuloomesse.

2002. aastal astus Le Vallikivi peremeditsiini residentuuri, mille järgselt asus tööle Siiri Lüdimoisa praksisesse, pärast seda Medicumi perearstikeskusesse. Alates 2016. aastast töötas Le Vallikivi Tallinnas Jürgenson Perearstikeskuses Mustamäel, kus aitas üles ehitada ühte Eesti parimat perearstikeskust, mis on hinnatud kõrgelt nii kolleegide kui patsientide seas.

Nimistuga töö kõrvalt kuulus ta alates 2010 Tallinna Perearstide Seltsi juhatusse ning Eesti Perearstide Seltsi juhatusse alates aastast 2011.

Tallinna Perearstide Seltsi juhtis Le aastatel 2013-2017 ja Eesti Perearstide Seltsi 2017-2023, tehes seda eriti kriitilistel aegadel, kui COVID-19 maailma raputas; samuti Ukraina sõja puhkemise ajal.

Selleks, et anda oma panus Eesti riigikaitsesse, liitus ta 2023. aastal ka Kaitseressursside Ametiga ja tegi veel sel kevadel kutsealuste hindamisi. Ta osales Eesti Perearstide Seltsi esindajana ka 2024. aastal Ukraina visiidil, tuues sealt kaasa praktilisi teadmisi - kõik selleks, et Eesti oleks rohkem valmis.

Tema värvikaid sõnavõtte sai kuulata ja näha nii raadios, telepildis kui ka konverentsidel. Oma vaheda ja täpse sõnaseadmisoskusega pani ta kokku oma kogemuse perearstina raamatus "Perearsti purgatoorium ehk vanajumala müristamismasin on täitsa katki", mis ilmus aastal 2016.

Aastal 2011 pälvis ta Tallinna aasta perearsti tiitli ja aastal 2023 Eesti aasta arst tiitli. Samuti tunnustas aastal 2023 Eesti Perearstide Selts Led aasta tegija tiitliga.
Le ei olnud tegija mitte ainult 2023. aastal, vaid tegija alati - tema suust ei kostunud kunagi "ei viitsi, ei taha, pole aega".

Ta oli väga sihikindel ja tänu sellele sihikindlusele on meil üldarstiabi asemel perearstiabi, kaheksas tasustatud töötund, praktiliselt kõik pereõdede õigused on ühel või teisel moel tugevalt Lega seotud. Le panus on olnud hindamatu ning tema eristuvat isiksust märkasid ka teised väljaspool tervishoiuringkonda, näiteks aastal 2022 kuulutas ajakiri Anne ja Stiil ta aasta naiseks. Teda hinnati tema vahetu suhtlemisstiili, värvika huumorimeele ning ausalt teravate kommentaaride, geniaalsete ideede ning suure pildi nägemise eest.

Temast jäi sügav jälg nii peremeditsiini kui ka Eesti tervishoidu tervikuna.

Vallikivi jäävad leinama tema abikaasa Janek, pojad Siim, Aleks, Mihkel, Tanel.

Toimetaja: Mari Peegel

