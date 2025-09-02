"Aktuaalne kaamera" testib otse-eetri varuvõimalusi

Eesti Rahvusringhäälingu pikaajaline strateegia näeb ette toimepidevuse tugevdamist kõikidel platvormidel, et tagada katkematu eeter kriiside korral. Teiste seas hõlmab see uudisvoo tagamist nii teles, raadios kui ka veebis.

Toimepidevuse süsteemide ja seadmete katsetamise eesmärgil läks "Aktuaalne kaamera" sel teisipäeval kell 17 eetrisse väljaspool harjumuspärast stuudiot. Kordustest toimub ka esimese venekeelse "Aktuaalse kaameraga" sel teisipäeval. Kõik päeva järgmised saated lähevad eetrisse vaatajatele tuttavast stuudiost.

Selliseid teste plaanib Eesti Rahvusringhääling teha ka edaspidi.