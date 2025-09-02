X!

Vihmase ja jaheda suve tõttu valmivad viinamarjad tänavu palju hiljem

Foto: ERR
Eestimaised viinamarjakasvatajad on mures, sest vihmase ja jaheda suve tõttu on viinapuudel võrreldes möödunud aastatega rohkem haigusi. Tänavu sügisel jääb marjade valmimine ka hilisemaks.

Räpina aianduskoolis valmivad viinamarjad tavaliselt septembri alguseks, kuid praegu aga viinamarjad valmis veel ei ole.

"Kuna soojust oli vähe, siis on praegu tõsine mure, et viinamarjad ei saa valmis. Viinamarjade valmimine võtab palju aega. Kui nad hakkavad värvuma ja pehmenema, siis läheb vähemalt kuu veel olenevalt sordist kuniks nad muutuvad küpseks. Üldsegi on tänavu minu tähelepanek, et marjad on vesised ja ei ole nii maitsvad kui tavaliselt," sõnas viinamarjakasvataja Jaan Kivistik.

Aastaid aianduskoolis viinamarjakasvatamist õpetanud Kivistik näitas ka viinamarjade kobaratel ja lehtedel olevaid haigusi just neil sortidel, mis on haigustele vastuvõtlikumad.

Kuid Kanepi lähistel Ala Juusa talus, kus kasvatatakse nii avamaal kui kasvutunnelis viinamarju veinitootmiseks, jääb sellel aastal saagi korjamine tavapärasest palju hilisemaks.

"Kevad algas pika öökülma perioodiga, siis tulid suured vihmad peale, õitsemise aeg oli vihmane, mis segas viljumist, aga mingeid marju me ikka saame. Muidu koristame ikka septemberi keskel, aga tänavu jääb see kõik oktoobri algusesse, et ikka palju hiljem on sellel aastal kui tavaliselt. Eelmine aasta oli jälle vastupidi - oli väga soe, osad sordid said koristatud juba augusti lõpuks. Ma loodan vananaiste suve, sest siis saab Eesti viinamari valmis ka," lausus Ala Juusa talu perenaine Kersti Seeme.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

