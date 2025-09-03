Tallinna Linnatransport ostab Türgi tootjalt 30 gaasibussi

30 bussi soetamise kogumaksumus on ligi 11 miljonit eurot ning lepingu järgi on TLT-l õigus osta hiljem optsiooniga lisaks kuni 60 bussi.

Türgi firma rahvusvaheline müügidirektor Tarik Özeler rõhutas tehingu olulisust oma ettevõtte jaoks, sest BMC soovib laiendada oma eksporditurgu Balti riikidesse ja Eesti kaudu loodetakse avada uks Baltimaadesse.

"Me tahame pikaajalist partnerlust Balti riikidega. Eestist saab selles mõttes meie võti turule. Koos TLT-ga kavandame pikaajalist partnerlust. Kui allkirjastame selle lepingu, siis see ei puuduta ainult busside tarnet, vaid pikaajalist partnerlust BMC ja TLT vahel. Me loodame, et pikaajaline ärikoostöö on kasulik nii Türgile kui ka Eestile," lausus Özeler.

"Meil mitu korda hange luhtus, sest seoses sõjaga on turg muutunud, paljud tarned on läinud pikemaks, oleme palju aega kaotanud, aga praegune partner BMC on lubanud kaheksa kuuga uued bussid valmis teha. Mootorid, käiguosad kõik on Euroopas tunnustatud partnerite omad. Loodame, et järgmised 10 aastat need (bussid) kenasti Tallinna linnarahvast teenindavad," ütles Padar.